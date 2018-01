Pastore rebate declaração de Thiago Silva: "Quero encerrar minha carreira no PSG"

Pastore está no PSG desde 2011 (Foto: Frederic Stevens/Getty Images)

O meia Javier Pastore demorou para se reapresentar ao Paris Saint-Germain após a pausa de fim de ano e gerou boatos sobre uma possível saída do clube. Os rumores foram alimentados pelo zagueiro Thiago Silva, que afirmou nessa quarta-feira (10) que o argentino queria deixar o clube; mas a diretoria não concordou.

No entanto, Pastore usou o Yahoo Sport para rebater a declaração do capitão do time e explicar o motivo que o fez atrasar seu retorno ao PSG após as festividades de fim de ano. O argentino demorou dois dias para se reapresentar e não participou da vitória sobre o Amiens, por 2 a 0, nessa quarta, fora de casa, pela Copa da Liga Francesa.

"Nunca falei com Thiago Silva sobre meu problema ou meu futuro. Nunca pressionei ninguém. Não é meu estilo. Ele não sabia o tipo de problema que eu tive e que me fez chegar atrasado", esclareceu Pastore, que precisou abortar a viagem de Buenos Aires para Paris porque sua mulher, grávida de oito meses, teve complicações. Ambos voaram para a capital francesa no dia seguinte.

Pastore também assegurou que pretende pendurar as chuteiras no PSG. "Sempre fui leal. Não é verdade que quero sair! Gostaria de ficar aqui para terminar minha carreira", garantiu o camisa 27, que despertou o interesse da Internazionale no início da atual temporada.