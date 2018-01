Saint-Étienne anuncia talentoso ponta Ntep, ex-Wolfsburg

Foto: Divulgação/Saint-Étienne

O Saint-Étienne segue realizando movimentações criteriosas e condizentes com as carências de seu elenco nesta janela de inverno europeia. Após confirmar recentemente a contratação do meio-campista Yann M'Vila, que chegou procedente do caótico clube russo Rubin Kazan, os diretores dos Verts prometeram capitar mais três reforços pontuais para qualificar o plantel do clube - com enfoque especial para a posição de lateral-esquerdo. A partir disto, o corpulento zagueiro sérvio Stefan Mitrovic, defensor emblemático do Gent, possui princípio de acordo com o ASSE, ainda estando sujeito aos exames médicos para ter sua chegada confirmada.

Com um desempenho ofensivo contraproducente em 2017/18, o Saint-Étienne apresenta uma deficiência clara em ideias de jogo, mecanismos e própria qualidade individual. A oficialização do atacante de lado, que já realizou temporadas magníficas pelo Rennes em anos anteriores na Ligue 1, Paul-Georges Ntep, acrescenta mais uma perna capaz de produzir gols e aumentar a ameaça goleadora e criativa do maior vencedor do campeonato francês na história. Para início de conversa, o negócio executado entre Wolfsburg e ASSE é de empréstimo até o final da temporada, com salários totalmente pagos pelo clube contratante.

Ao ser apresentado, o jogador de 25 anos recebeu questionamentos sobre suas ambições, condições físicas e técnicas: "Eu quero dar o meu melhor, contribuir para colocar o clube na primeira metade da tabela e espero conseguir alegrias por aqui. Desde que deixei o Rennes um ano atrás, passei por alguns problemas físicos que afetaram no meu futebol, mas, já me sinto suficientemente capacitado para vibrar com os torcedores e ser importante para a equipe."

De acordo com a BeIN Sports, o grande motivo para Ntep preferir o ASSE ao invés de se juntar ao Nice, foi a garantia de minutos de jogo com o conjunto treinado pelo veterano Jean-Louis Gasset. Sem ir mais longe, assumindo o protagonismo que se espera e produzindo o que caracterizou seu perfil estilístico anteriormente no futebol nacional, o atleta formado no Auxerre representará um dos melhores jogadores em atividade no Campeonato Francês, caso encontre um contexto favorável e companheiros capazes de o auxiliar em questões técnicas. Em resumo, esboçando uma possível formação para o clube verde, elaborar um trio de meias com Rémy Cabella, Jonathan Bamba ou Romain Hamouma juntamente de Ntep, pode ser algo muitíssimo positivo para o coletivo que atualmente ocupa a décima quarta posição da liga somando apenas 23 pontos.

Sem deixar grandes sensações na Bundesliga durante sua estadia nos Lobos, o jogador que já recebeu convocação do treinador Didier Deschamps para a Equipe de France em 2014, acumulou apenas uma assistência em sete jogos disputados na temporada. Em 2016/17, contando seu primeiro turno, onde participou com o Rennes antes de sair do país, somou dois gols e sete assistências, encerrando sua contribuição para o clube bretão como líder de assistências do campeonato naquela época.