Jogo Lyon x PSG AO VIVO hoje pelo Campeonato Francês (0-0)

INCIDENCIAS: Jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Francês, a ser disputado no Stade des Lumières.

Seja bem-vindo, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Vamos acompanhar a partida entre Lyon x PSG, ao vivo em tempo real, pela 22ª rodada da Ligue 1. O jogo acontece neste domingo (21), às 18h (horário de Brasília), no Stade des Lumières, em Lyon.

Na última vez que se enfrentaram, em setembro de 2017, o time parisiense levou a melhor por 2 a 0, com dois gols marcados contra (Marcelo e Morel). No entanto, a partida ficou marcada pela discussão entre Neymar e Cavani para definir quem bateria um pênalti.

São seis jogos de invencibilidade, com direito a cinco vitórias e um empate. O técnico Bruno Genésio, que terá todos os jogadores à disposição, destacou o crescimento da equipe. "O time está progredindo. O campeonato não vai parar nesta partida. O discurso que quero é concentrar-se no nosso jogo, concentrar-se em nossas qualidades e não ficar obsesionado com o problema e o segundo lugar porque o campeonato ainda é longo. Eu acho que é mais uma forma de inibir os jogadores, especialmente os jovens. É sobre o qual nosso discurso se baseia", declarou.

Confira os relacionados do Lyon para a partida contra o PSG

Com a vitória do Olympique de Marseille sobre o Caen na abertura da rodada, o Lyon perdeu a vice-liderança, e só poderá recuperá-la caso faça o que só o Strasbourg conseguiu até agora: derrotar o PSG. Os 'Les Gones' ocupam a terceira posição momentaneamente, com 45 pontos ganhos (13 vitórias, 6 empates e 2 derrotas). Já o OM está em segundo lugfar, com 47 pontos.

Relacionados do Paris Saint-Germain

Em sua útima coletiva antes do clássico, o técnico espanhol Unai Emery comentou sobre o time adversário. "O Lyon é o segundo colocado, o estádio estará cheio, e essa equipe vai querer nos bater. Cada jogo que disputamos é especial para o nosso oponente. Devemos preparar bem a partida e saber o que fazer no domingo. Queremos crescer, com personalidade e fazendo sacrifícios. Diante do Dijon, a equipe esteve concentrada por 90 minutos. O Lyon é uma grande equipe", disse.

Além do camisa 10, o também brasileiro Lucas Mora ficou de fora dos relacionados para o clássico. Porém este foi por opção técnica. O volante Thiago Motta, ainda em fase de recuperação, segue sendo desfalque, assim como Hatem Ben Arfa, com dores no adutor esquerdo. Por outro lado, o argentino Javier Pastore está de volta após ser sancionado pelo atraso na reapresentação depois das comemorações de fim de ano.

Apesar de estar 'afastado', o brasileiro segue sendo bastante comentado na França. Isso porque no jogo contra o Dijon o atacante deixou o campo sob vaias, mesmo tendo marcado quatro gols e contribuído com duas assistências. Tudo aconteceu quando o uruguaio Cavani sofreu um pênalti já no final da partida e Neymar pegou a bola para cobrar. Cavani tinha deixado a marca dele duas vezes na partida, mas caso fizesse o terceiro, se isolaria como artilheiro na história do clube, ultrapassando Ibrahimovic. O brasileiro então decidiu efetuar a cobrança e mesmo tendo balançado a rede, foi vaiado por seus torcedores.

Vindo de uma histórica goleada sobre o Dijon na última quarta-feira (17), o time parisiense terá um importante desfalque para o clássico deste domingo. O craque brasileiro Neymar foi vetado por conta de dores na coxa direita. Nesta semana o atleta já havia deixado de participar de um treino por causa de uma pancada na costela.

+ Neymar dá show, Cavani faz história, e PSG arrebenta Dijon

Líder do campeonato, com 56 pontos conquistados, o Paris Saint-Germain administra com inteligência a bela vantagem que construiu. Os números impressionam: são 18 vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Além disso, o clube parisiense foi quem mais balançou as redes (67), e sofreu apenas 15 gols em 21 jogos, sendo o sistema defensivo mais eficaz, ao lado do Montpellier.

O encerramento da rodada 22 do Campeonato Francês reserva um grande clássico para agitar a noite de Lyon. Separados por 11 pontos, Lyon e Paris Saint-Germain se enfrentam neste domingo (21), às 18h (de Brasília), no Stade des Lumières.