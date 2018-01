Vice lanterna da Ligue 1, Bordeaux demite Pascal Dupraz

Foto: Divulgação/Toulouse FC

Sem vencer nenhuma partida da Ligue 1 desde o dia 9 de dezembro, quando derrotou o Caen por 2 a 0, o Toulouse decidiu demitir o treinador Pascal Dupraz, que estava na equipe desde março de 2016. Com 20 pontos em 22 rodadas, os Les Pitchouns ocupam a 19ª colocação no Campeonato Francês, acima apenas do Metz, com 15 pontos.

Dupraz chegou ao TFC durante a temporada 2015/2016 e logo em sua primeira temporada conseguiu o grande objetivo traçado pela diretoria do clube, que era a de manter a recém promovida equipe na elite do futebol francês. O ex-treinador do Evian, conseguiu em sua segunda temporada levar a equipe a uma honorável 13ª colocação, sem correr riscos de rebaixamento.

Na atual temporada, Dupraz não conseguiu impedir a má fase do clube, que ganhou apenas um jogo da liga nos últimos doze jogos e sua demissão se tornava cada vez mais evidente. Após a demissão de Jocelyn Gourvennec, do Bordeaux, que foi substituído pelo uruguaio Gus Poyet, Pascal Dupraz é o sexto treinador da Ligue 1 a ser demitido desde o início da temporada, se juntando a Philippe Hinschberger (Metz), Christian Gourcuff (Rennes), Óscar García (Saint Étienne) e Marcelo Bielsa (Lille).

Mickaël Debève, ex-jogador do Toulouse e que era auxiliar técnico de Dupraz, assumirá a equipe até o final da temporada, com o difícil objetivo de manter os Les Pitchouns na Ligue 1. Em comunicado oficial, o TFC agradeceu ao profissionalismo de Dupraz e também de seu auxiliar Olivier Sadran, que deixaram o clube.

O Toulouse volta a campo nessa terça feira (23) quando enfrenta o Bourg-Pérronas, vice lanterna da Ligue 2, pela segunda rodada da Copa da França, jogando fora de casa. Pela Ligue 1, o TFC volta a campo no próximo sábado (27) quando jogará diante do Troyes, no Municipal de Toulouse.