Experiente volante Lass Diarra é anunciado como reforço do PSG

Foto: Divulgação/Paris-Saint Germain

Assim como vinha sendo especulado, o interesse do Paris Saint-Germain no volante Lassana Diarra se concretizou. Nessa terça-feira (23), o atual líder da Ligue 1 anunciou a contratação do experiente jogador, que vem de graça do Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos. O atleta retorna à França após uma boa passagem pelo Olympique de Marselha, buscando suprir uma carência do elenco da equipe de Unai Emery.

Com a lesão de Thiago Motta, o espanhol Unai Emery está com problemas para escalar o primeiro volante da equipe, já que Marco Verratti, nessa posição, tem seu talento “diminuído”. Dessa maneira, a solução vem sendo improvisar o argentino Giovani Lo Celso, que é um meio-campo mais avançado de origem. Com essas circunstâncias, a contratação de Lass Diarra é totalmente justificável, já que ele pode ser titular.

Aos 32 anos, Lassana Diarra é um jogador muito rodado no futebol. Após se destacar no Le Havre, primeiro clube de sua carreira, assinou com o Chelsea em 2005. Depois disso, passou por Arsenal e Portsmouth, onde colecionou boas atuações e foi anunciado pelo Real Madrid, onde usaria a camisa de número 10. Com pouco brilho na Espanha, foi negociado ao Anzhi Makhachkala e posteriormente o Lokomotiv Moscou.

Depois de ficar sem contrato, a tendência era a de que o jogador entrasse no esquecimento, mas Diarra voltou a se destacar muito com a camisa do Olympique de Marselha. Na temporada 2015-16, foi um dos principais jogadores do OM, sendo convocado para jogar a Eurocopa de 2016, na própria França, mas teve que ser cortado, dando lugar a Morgan Schneiderlin, por conta de uma lesão.