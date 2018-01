Lyon quebra sequência positiva do Monaco e avança na Copa da França; PSG passa pelo Guingamp

O Lyon pôs fim a uma sequência de nove jogos sem derrota do Monaco. Neste quarta-feira (24), os gones foram ao Stade Louis II e derrotaram os monegascos por 3 a 2, em jogo válido pela fase de 16 avos de final da Copa da França. O atacante Mariano Díaz marcou duas vezes e foi um dos destaque do confronto. Bertrand Traoré também anotou a favor dos visitantes. Os tentos dos monegascos saíram dos pés de Stevan Jovetic e Rony Lopes.

Quem saiu na frente foi o Monaco. Aos 13 minutos de partida, o atacante Jovetic completou de cabeça o cruzamento do brasileiro Fabinho e abriu o placar. O Lyon empatou ainda no primeiro tempo. Traoré deu um lençol em cima do zagueiro Raggi e bateu para o gol de canhota, no canto direito do goleiro.

Minutos depois, os visitantes conseguiram a virada. O chute de Depay acertou a trave, Mariano Díaz pegou o rebote e balançou as redes. Na segunda etapa, o camisa 9 do Lyon fez mais um. Após grande jogada coletiva, Traoré alçou bola à área, Mariano Díaz subiu mais alto que os marcadores e anotou seu 16º gol em 14º jogos nesta temporada.

Porém, o Monaco não se deu por vencido. Keita protegeu a bola e escorou para Rony Lopes fazer 3 a 2. O Monaco pressionou bastante nos instantes finais de jogo, de modo que o zagueiro Glik até acertou a junção das traves do goleiro Anthony Lopes, mas não conseguiu fazer o terceiro gol e evitar a eliminação em casa.

Agora, o Lyon espera o sorteio para saber quem enfrentará nas oitavas de final da Copa da França. No domingo (28), os comandados de Bruno Genésio enfrentarão o Bordeaux, fora de casa, pela Ligue 1. Já o Monaco buscará recuperação diante do Olympique de Marseille, vice-líder da liga francesa, também fora de casa.

PSG derrota Guingamp

O Paris Saint-Germain venceu o Guingamp, por 4 a 2, nesta quarta-feira (24), no Parc des Princes, e também avançou às oitavas de final da Copa da França. Os gols do time parisiense foram marcados por Rabiot, Deaux (contra), Pastore e Marquinhos. O Giungamp descontou com dois gols de pênalti: um de Thuram e outro de N'Gbakoto.