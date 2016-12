Bauza confia em potencial de Tévez mesmo na China: "Se continuar assim, será chamado"

Foto: Getty Images

Carlos Tévez deixou a Juventus possivelmente em seu melhor momento no futebol europeu, após ter alcançado a final da Uefa Champions League 2014/15 como um dos grandes protagonistas da equipe, sendo decisivo nos momentos importantes. Tudo isso para jogar no Boca Juniors novamente, refazendo uma história de amor já antiga. Agora com alta possibilidade de atuar na China, recebendo um salário milionário outra vez, a sensação na Argentina é de que o atacante de 32 anos estaria desistindo de vez da seleção nacional.

Porém, em via contrária, o treinador Edgardo Bauza deixou bem claro que estar fora do foco mundial não irá tirar espaço de Tévez na Albiceleste, inclusive comparando-o a outro jogador argentino: "Fiquei muito contente com o rendimento de Tévez nas últimas partidas porque ele recuperou o nível futebolístico. Vou levar Carlitos em consideração, é um jogador convocável. Se continuar jogando assim, seguramente será convocado", afirmou o selecionador nacional.

"É um jogador que me agrada muito e o terei em conta, se ele for para a China e mantiver o nível certamente será chamado. Vamos segui-lo, como seguimos outros jogadores, pois se ele for para a China então serão dois convocados: ele e (Ezequiel) Lavezzi", revelou Bauza. O ex-técnico do São Paulo ainda revelou que o meio-campista Walter Montoya, do Rosario Central, e o extremo Diego Perotti, da Roma, são outros alvos em destaque visando a equipe argentina.