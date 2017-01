River Plate vence Millonarios pela Florida Cup e avança na competição

Na tarde deste domingo (15), o River Plate enfrentou o Millonarios pela Florida Cup Playoff 2017, em Orlando. A equipe argentina logo abriu o placar com Alario, dando mais tranquilidade para o time de Gallardo, que apenas segurou o resultados durante toda partida e avançou de fase a competição amistosa.

No Bright House Networks Stadium, o River teve uma postura mais ofensiva desde o início da partida e encurralou a equipe colombiana, que ficou sem muitas opções de ataque com a boa marcação dos três zagueiros do River Plate. Os dois times estrearam em 2017 no duelo válido pelo torneio amistoso.

A próxima partida do River Plate será contra o São Paulo, nesta quinta-feira (19), pela semifinal da Florida Cup Playoff 2017. Já o Millonarios realiza uma partida para a definição de 5º e 6º lugar, na quarta-feira (18), quando enfrenta o Barcelona de Guayaquil pelo torneio de pré-temporada.

Alario abre o marcador cedo para o River, que controla a partida na primeira etapa

O River Plate começou a partida tomando as rédeas do marcador logo cedo e acuando a equipe colombiana. Aos dois minutos de jogo, Driussi recebeu no meio campo e achou Alario entre a zaga. O camisa 13 recebeu na área e apenas deslocou Vikonis para abrir o placar na Flórida.

O 3-5-2 proposto pelo treinador argentino Gallardo funcionou e a equipe colombiana teve poucas ações ofensivas, sendo a mais perigosa no fim do primeiro tempo com Asrpilla, que bateu bem para o gol e obrigou Batalla a realizar uma boa defesa.

River controla segundo tempo e Millonarios pouco assusta

O Millonarios voltou para a segunda parte do jogo com a equipe totalmente alterada em relação ao primeiro tempo. Mesmo assim, as onze mudanças realizadas no intervalo pelo treinador Miguel Ángel Russo não surtiram efeito para que os colombianos pudessem ao menos empatar a partida.

O River também fez alterações, mas a equipe manteve a boa troca de passes e pouco foi ameaçado pelo time colombiano. O destaque argentino ficou para o poder de fogo da dupla de ataque Alario e Driussi, que desequilibraram a partida no primeiro tempo e asseguraram a vitória argentina.