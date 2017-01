Boca Juniors vence Estudiantes pelo Torneio de Verão no primeiro jogo sem Tévez

Na noite deste sábado (21), o Boca Juniors enfrentou o Estudiantes pelo Torneio de Verão, Copa de Oro, campeonato no qual funciona como uma espécie de pré–temporada para os clubes argentinos, com caráter amistoso para as partidas. Esse torneio é disputado por: Boca Juniors, Estudiantes e San Lorenzo. As equipes se enfrentam entre si e ao final quem acumular mais pontos é consagrado o campeão.

Longe da Bombonera, os Xeneizes venceram os Pinchas pelo placar de 2 a 0 e acumularam o total de três pontos. Essa foi a primeira partida oficial do Boca Juniors sem a presença de Carlitos Tévez, que deixou o clube no final de 2016 para defender o Shanghai Shenhua da China. O próximo desafio Bostero é contra o San Lorenzo no próximo dia 24.

Estudiantes não leva risco e vê Boca abrir vantagem

A primeira etapa começou com a equipe azul y oro tendo as melhores oportunidades e logo aos sete minutos, Gago por muito pouco não balançou as redes em Mar del Plata.

Em seguida, grande chance para a equipe adversária, Ignacio Balone arriscou, porém Axel Werner fez a defesa sem grandes dificuldades. A pressão do Estudiantes seguiu por esses minutos e aos 11 outra chance, dessa vez dos pés de Juan Cejas que mandou pra fora.

Após esse lance, só deu Boca Juniors, aos 13, Rick Centurión disparou, arriscou o chute, Lucas Diarte na tentativa de afastar a bola, acabou mandando para o fundo das redes, gol contra do zagueiro pinche.

A partida seguiu pegada, com várias faltas e poucas chances de perigo para ambos os lados, O Boca tendo as melhores e maiores chances, os Estudiantes quando chegavam, não levavam perigo ao gol de Werner.

Aos 26 minutos, Nazareno Solís cruzou precisamente na cabeça de Bou, que mandou uma bomba para as redes, marcando um golaço, o segundo do Boca na partida.

Aos 33 minutos, Balone cabeceou e mandou a bola por cima do travessão, nesses últimos minutos de partida a equipe de La Plata ficou mais ativa no jogo, mas não foi o suficiente para parar os bosteros, que tiveram outra chance clara aos 44 minutos, Pavón deu um belo passe para Solís que arriscou, mas Andújar defendeu.

Boca mantém frente e assegura três pontos

A segunda metade iniciou logo aos 4 minutos com linda chance de Centurión que acabou finalizando na trave, por pouco não marcou o terceiro gol para a equipe de Buenos Aires. A pressão seguiu e aos 8 minutos um longo passe de Gago para os pés de Pavón, que encontrou Bou no meio da área e cruzou, mas o camisa 19 errou, mandando a bola para fora, em chance desperdiçada.

Os Pinches ainda tiveram uma chance aos 19 minutos com Carlos Auzqui que disparou, apareceu na segunda trave e acabou desperdiçando a chance, mandando pelo lado de fora das redes. Três minutos depois, Umeres recebeu o segundo amarelo e foi expulso de campo, nesse momento Boca Juniors teve a vantagem de um jogador a mais em campo.

As chances diminuíram, o jogo deu uma esfriada e aos 78 minutos Desabato tentou diminuir para os Pinchis, mas bateu fraco e a bola foi nas mãos de Werner. Nos últimos minutos, Pavon mandou uma bomba, porém o arqueiro adversário desviou para salvar. Final de jogo: Boca Juniors 2 a 0 sobre o Estudiantes.