River Plate leva a melhor sobre Boca Juniors em clássico de expulsões e muita rivalidade

A noite deste sábado (28) foi intensa para os argentinos, principalmente para os simpatizantes do Boca Juniors e do River Plate. As equipes protagonizaram o primeiro superclássico de 2017 com os Millonarios levando a melhor neste janeiro.

Como todo bom clássico, a provocação já começou logo cedo nas redes sociais entre torcedores dos dois times. Já no locaol, a torcida dava show em Mar Del Plata. Por ser um torneio amistoso, estava liberada a entrada de ambas no estádio.

Dentro de campo, o jogo começou nervoso, com diversas faltas para ambos os lados e muita provocação entre os jogadores, o Boca querendo ganhar mais um superclássico, enquanto o River queria dar a revanche do último clássico jogado, no qual terminou 4 a 2 para a equipe Xeneize. Vale ressaltar que o Boca Juniors foi campeão da Copa de Oro, que disputou com San Lorenzo e Estudiantes.

Boas chances para as duas equipes que não conseguiram abrir o placar

A primeira etapa começou do jeito que já podíamos imaginar, muita catimba, faltas e marcação cerrada, logo aos 45 segundos de partida Luis Olivera fez falta em cima de Pavón, Centurión não gostou e começou a provocação contra o adversário.

Aos cinco minutos saiu o primeiro amarelo da partida, Pablo Pérez puxou a camisa de Mora e o juiz apresentou o cartão para o atleta Xeneize. Até o momento tínhamos uma partida com as duas equipes nervosas.

A primeira grande chance veio com a equipe Azul y Oro: Pablo Pérez tocou a bola para Pavón que arriscou de dentro da área, porém, o goleiro mandou a bola para escanteio.

A partir desse momento, buscando o controle do jogo, o árbitro Néstor Pitana amarelou Mayada por falta em Gago e Maidana por falta em Pablo Pérez, totalizando dois cartões amarelos para o River e um para o Boca, a partida seguia quente no momento.

A equipe Xeneize teve as melhores oportunidades da partida até os 31 minutos. Montiel, que tinha entrado há pouco logo levou mais um cartão amarelo para a equipe de Nuñez, e no minuto seguinte, aos 32', Mayada cruzou, Mora cabeceou e Werner realizou uma defesa espetacular, salvando a equipe da Bombonera de sair em desvantagem na partida.

Pitana conseguiu controlar o clássico e a partida deu uma acalmada, porém, o comandante do Boca, Guillermo Barros Schelloto seguia reclamando com a arbitragem e foi expulso de campo. Os Xeneizes continuaram a partida sobre o comando do irmão gêmeo de Guillermo e auxiliar técnico Gustavo Schelloto.

Quase no fim da primeira etapa, aos 44 minutos, Mora saiu em disparada e arriscou o chute, que saiu desviado pela primeira trave.

O primeiro tempo terminou com a partida controlada, porém muito pegada para as duas equipes, que tiveram boas chances, apesar do persistente 0 a 0.

River marca dois e se consagra campeão

Os últimos 45 minutos nem tinham se iniciado e a partida já estava pegando fogo novamente. Gustavo Barros Schelloto e Marcelo Gallardo extrapolaram os 15 minutos que tinham de intervalo, e foram expulsos de campo, essa regra já é valida nos campeonatos nacionais argentinos e por ser um amistoso, não deveria valer esse regulamento, isso causou estranhamento em ambos comandantes.

Aos seis minutos da segunda etapa, Fernandéz sai cara a cara com Werner, arriscou, porém o goleiro Xeneize estava bem posicionado e realizou a defesa dificílima.

A equipe Bostera seguia melhor na partida até o momento em que a bola chegou na área do Boca e Insaurralde colocou a mão na bola, a arbitragem marcou pênalti para o River Plate. Na cobrança, Driussi abriu o placar em Mar del Plata.

A equipe de La Boca sentiu o gol marcado e começou a ter menos possibilidades em campo, a torcida não se calou e começou a cantar mais alto para incentivar sua equipe, porém não foi o suficiente. Sete minutos depois, após cobrança de escanteio, Mina cabeceou e não deu chances para Werner: River Plate 2 a 0.

O jogo incendiou, a torcida dos Millonarios começou a gritar “Olé”, o que deixou os jogadores do Boca bastante irritados. Após Insarraulde realizar falta em Palácios, Centúrion se aproveitou da situação e deu um chute no jogador que estava caído, dando início a uma confusão generalizada em campo, com direito a socos e pontapés entre os atletas.

Para acalmar os ânimos, o árbitro expulsou Benedetto pelo segundo amarelo, Insarraulde pela falta que iniciou a confusão e Driussi por estar no meio da briga. O Boca Juniors seguiu a partida com nove em campo, e o River com 10.

A partida seguiu quente, mas não deu tempo do Boca Júniors empatar ou virar o jogo. Terminou River Plate 2-0 e campeões da Copa Luis Nofal.