Uruguaio Vera marca e Colón bate Quilmes na quinta vitória seguida no Argentino

Jogando em Quilmes, o time da casa foi derrotado mais uma vez. O Colón venceu a partida deste domingo (16) com gol marcado pelo uruguaio Vera, de cabeça, a 38 minutos do primeiro tempo. O resultado positivo foi o quinto seguido para o Colón, enquanto o Quilmes perdeu a sexta seguida no Campeonato Argentino 2016/17.

Com a vitória, o Colón soma 36 pontos, na parte de cima, em 7º lugar, mas próximo dos concorrentes acima. Já o Quilmes está no final da tabela, apenas em 27º lugar de um total de 30 times. A campanha registra cinco vitórias, cinco empates e agora 11 derrotas para os cerveceros.

O jogo foi muito disputado, concentrado ao meio de campo. Aos 25 minutos, Ramirez colocou a mão na bola e recebeu o cartão amarelo. Com 33 minutos, o Quilmes conseguiu recuperar a posse no campo de defesa e saiu em uma bela troca de passes. A jogada seguiu em velocidade passando por Contreras, ele tentou cruzar para o meio, seu companheiro não conseguiu o domínio e a bola ficou para as mãos do goleiro dos visitantes do Colón.

Já aos 36 minutos, Trombetta sofreu uma falta pela meia-esquerda. O Quilmes lançou a bola à área e o toque de cabeça saiu pela linha de fundo, sem perigo ao Colón. O Quilmes crescia no jogo em cruzamentos de Acuña e Trombetta, mas a defesa afastava pelos rubro-negros. Mas quando o Quilmes estava para abrir o placar, foi o Colón quem conseguiu em gol de cabeça em ótima bola lançada por Facundo Pereira para Vera. Ele testou a bola no canto da meta: 1 a 0.

Se desenhava aí a quinta vitória consecutiva ao Colón e a sexta derrota seguida para os mandantes do Quilmes. Vera teve chance de ampliar aos 42', mas estava impedido e o assistente assinalou a irregularidade no ataque rubro-negro. O primeiro tempo terminou com a vantagem do Colón na partida.

A busca no segundo tempo era pela reação no jogo e no placar pelo lado do Quilmes. Trombetta cobrou falta por cima da meta aos 10 minutos. Aos 16', nova tentativa de arremate de longe e a bola novamente saiu por cima do objetivo, pela linha de fundo.

O Quilmes rodava a bola pelos lados do campo, procurando amplitude, mas a defesa do Colón estava bem postada com o zagueiro Conti e seu companheiro Ortiz. Era dificil a missão dos locais e o tempo passava para desespero dos presentes no estádio. Em contra-ataque, Bernardi serviu bola para Vera fazer o segundo, mas ele bateu rasteiro para fora, ao lado da trave, em desperdício inacreditável para o artilheiro.

O Quilmes cobrou falta na área aos 38 minutos, o goleiro Broun soqueou a bola para afastar o perigo e houve falta de ataque na sequência da jogada, persistindo a vantagem do Colón. Com quatro minutos de acréscimos, a vitória ficou para os resistentes rubro-negros na casa adversária. Foi a quinta vitória consecutiva dos visitantes no Argentino.