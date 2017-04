Boca Juniors cede empate ao Patronato e vê distância ao vice-líder diminuir

Um empate com sabor amargo: assim foi a partida entre Boca Juniors x Patronato, pelo Campeonato Argentino 2017, neste domingo (16). O Boca, líder da competição, recebeu em sua casa o Patronato, equipe que se encontra em 17ºna tabela, a equipe azul y oro até chegou abrir o placar, mas levou o empate no último minuto da partida.

A equipe Xeneize vinha de vitória diante do Velez Sarsfield por 3 a 1, já o adversário, vinha de uma derrota por goleada de 5 a 0, diante do Independiente. A próxima partida Bostera será contra o Atlético Rafaela e necessitam vencer para seguir na liderança do campeonato. Já os Patróns enfrentarão o Olimpo.

Boca tem dificuldades, mas abre o placar

Os primeiros minutos começaram com o visitante tentando achar espaços para sair jogando, o Boca tentava se aproveitar dos erros para avançar, mas nenhum dos dois encontrava o que buscava, o jogo seguia.

Aos oito minutos, a primeira chance da partida. Peruzzi tocou, Benedetto finalizou, mas pegou muito mal e a bola foi fraca para o gol. Minutos depois Vergini marcou uma falta e deu uma chance boa para o Patronato, que desperdiçou.

O jogo estava com boa marcação, mas aos 16 minutos, Gagliardi ganhou na disputa de bola com Insaurralde e encontrou Telechea ,que ficou cara a cara com Rossi e este fez uma boa defesa. Por muito pouco o gol não saiu.

Aos 23 minutos, Geminiani fez falta dura, o juiz apontou cartão amarelo, mas por causa do lance Fabra e Andrade se estranharam, ficaram no empurra-empurra e tiveram que ser repreendidos pelo árbitro da partida.

A equipe de Schelloto não achava espaços nem caminhos para o gol e a equipe dos Patrons estava muito fechada na defesa. O gol parecia que não sairia. A partida chegava aos 30 minutos e só aí aconteceu o lance mais perigoso de toda a partida. Betancur cabeceou preciso no gol, Bertóli fez belíssima defesa e no rebote, Insaurralde acabou isolando a bola.

Os Patróns se aproveitavam dos erros dos Bosteros, aos 40, Vergini outra vez errou e por sorte Barrios estava presente para salvar a bola antes que chegasse a Telechea. Grande partida do colombiano até aqui.

Quando o juiz anunciou os minutos de acréscimo, Benedetto recebeu um cruzamento perfeito de Nazareno Solis e só empurrou para o fundo das redes. O gol esperado saiu. Boca 1 a 0 sobre o Patronato.

Patronato melhora na partida e Boca cede o empate

Os primeiros minutos do segundo tempo começaram com chance para o Boca, Solis teve uma cabeçada desviada aos 10 minutos, mas foi a única chance, depois o Boca Juniors dormiu e deixou o Patronato jogar.

Aos 15', a bola já não parava mais nos pés dos donos da casa e isso irritou o comandante Guillermo, que gritava e esbravejava com seus atletas. Minutos depois, Pavón teve uma chance que passou próxima à trave. Parecia ter acordado, mas não, seguia igual.

O Patronato assumiu o controle da partida. A partir de então, o Boca Juniors somente assistia o adversário jogar, perdeu o controle total. Aos poucos los patróns iam chegando e o gol do empate estava próximo.

Aos 33 minutos, Telechea teve a chance de empatar a partida, mandou uma cabeçada na meta de Rossi que defendeu. No rebote, Fabra conseguiu afastar. A partida ficava tenso para os hinchas na Bombonera.

O jogo ia chegando ao fim, mas as chances do Patronato não: aos 38 minutos, falta perigosíssima, mas que resultou em nada. Próximo do árbitro apitar o fim de jogo, saiu o gol do empate. Dos pés de Arce, saiu o chute que fez balançar as redes de Rossi e a lamentação de todos os torcedores presentes e não presentes. Arce levou cartão por comemorar tirando a camisa.