Racing vence Atlético Tucumán em jogo de sete gols e sobe na tabela do Argentino

INCIDENCIAS: Partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Argentino 2016/17, disputada no estádio Cilindro de Avellaneda, em Buenos Aires, no sábado (22).

No duelo dos azuis e brancos, o Racing atuou de uniforme mais escuro e o Tucumán de uniforme tradicional em celeste e branco, na lembrança ao uniforme legitimamente da seleção do país. O jogo foi válido pela 21ª rodada do Campeonato Argentino e teve vitória do Racing pelo score largo de 4 a 3. Pulpo González, Barbieri, Gustavo Bou e Torsiglieri ao Racing. Pulga Rodríguez (duas vezes) e Leandro González ao Atlético Tucumán balançaram as redes.

Com a vitória, o Racing avança na tabela para ser o 3º colocado com 39 pontos, cinco a menos que o líder Boca Juniors, que ainda não jogou na rodada. Já o Atlético Tucumán tem apenas 26 pontos e tem compromisso na semana pela Copa Libertadores antes de voltar ao Argentino. Na próxima rodada, o Racing atua fora contra o Temperley e o Tucumán recebe o River Plate.

Jogo movimentado e vantagem ao Racing

Pulpo González abriu o placar em um lindo gol de voleio logo aos 13 minutos. Cruzamento da direita e bela finalização de González: 1 a 0 para o Racing na casa de Avellaneda. A resposta dos visitantes foi em chute cruzado de Leonel di Plácido, que buscava alguém para completar na pequena área, mas a bola passou pela linha de fundo, com muito perigo.

Aos 19 minutos, o Racing trabalhou pela direita com Meli, que tocou para González e este de calcanhar para Gustavo Bou, que arriscou por cima da meta. Mas a resposta seguinte do Tucumán foi fatal. Pênalti cometido por Pillud sobre o González visitante. Cartão amarelo ao defensor e cobrança para Pulga Rodríguez resolver. Ele tomou larga distância, correu rápido para bola e deslocou o goleiro Orión. Bola de um lado e goleiro do outro: 1 a 1 em Avellaneda.

Contra os maiores da Argentina, Tucumán somava cinco jogos no campeonato, com quatro vitórias e um empate. Mais uma vez mantinha a invencibilidade diante do Racing fora de casa. Os mandantes erraram uma saída de bola de maneira infantil aos 27 minutos e novamente Pulga Rodríguez teve a oportunidade, conseguiu a finalização de primeira e mandou próximo do arco.

O Atlético era muito bem organizado na partida e as tentativas do Racing eram rechaçadas nas investidas maiores pelo lado direito, com Meli e González somente a tentar construir. Aos 37', o Racing tentou pela esquerda, a triangulação era cortada pela defesa, mas a insistência fez a bola chegar a Bou, que chutou desviado pela linha de fundo, próximo do poste. O escanteio foi cobrado, Barbieri correu, se antecipou e cabeceou da pequena área para vencer os defensores: 2 a 1. Gol marcado por Barbieri em seu terceiro jogo após se recuperar de lesão.

O Racing tentou resolver ainda na primeira metade. Roubada de bola esperta, contra-ataque, Acuña lançou forte demais para Martínez e a bola ficou para saída do goleiro com as mãos. Mas o visitante era indigesto, lançou bola na área, houve o corte parcial da zaga e sobrou para Pulga Rodríguez, que chutou cruzado, numa cavadinha e jogou por cima da meta. O primeiro tempo chegou ao fim na marca de 46 minutos de futebol bastante disputado no Cilindro de Avellaneda.

Partida segue com mais gols e indefinida até o fim

Na partida de golaços, mais um pintou na marca dos 5 minutos. Leandro González abriu espaço pelo Tucumán e bateu forte de perna direita, a bola viajou rapidamente e caiu no canto da meta, indefensável para Orión: 2 a 2 em Avellaneda. No minuto seguinte, a resposta da Academia com cruzamento em falta da direita, Martínez se esticou para desviar a bola e Lucchetti espalmou espetacularmente em escanteio.

O jogo se desenhava nervoso e repleto de possibilidades, em uma bela partida aos espectadores. Mas novamente o Racing pulou à frente aos 9 minutos. Jogada pelo meio em nova insistência e recuperação de bola, Gustavo Bou recebeu na área, chutou de primeira para grande defesa de Lucchetti, mas houve rebote e de novo Bou escapou do goleiro para só completar às redes: 3 a 2 para delírio do estádio.

Mais uma vez a vantagem pouco significava frente a um adversário enjoado como é o Atlético Tucumán, time de boa organização, comprometimento e coelhadas da cartola. Leandro González recebeu em tabela aos 15 minutos, mas chutou por cima de dentro da grande área. Já Gustavo Bou chutou para fora aos 16 minutos, em boa escapada em que podia servir seu companheiro. Após, foi a vez de Acuña desperdiçar por bater sobre a meta. Chances de dois contra um que poderiam liquidar o jogo.

Não tardou. Erro na saída do Tucumán e escanteio de graça ao Racing. Presente não se rejeita e Torsiglieri aproveitou para botar nas redes: 4 a 2, no segundo gol de escanteio da partida. O Tucumán tentou descontar de imediato, mas Álvarez buscava o ângulo e jogou para fora. Em contra-ataque, o Racing se lançou com a liberdade de Acuña, que tentou encobrir o goleiro, mas Lucchetti defendeu firmemente, não caindo no golpe.

O jogo não parava em oportunidades, no avanço dos ataques e recuo das defesas perante as chances. Aos 23', Gustavo Bou pegou sobra na área, chutou cruzado e a bola correu por toda área sem ter quem a desviasse. O Tucumán voltou ao jogo em cruzamento da direita após bela jogada, quem cabeceou e surpreendeu na área foi Pulga Rodríguez: 4 a 3 no segundo tento dele na partida em Avellaneda.

Inacreditavelmente o Tucumán teve muito espaço para Pulga finalizar de fora da área, ele bateu colocado e a bola ainda beijou a trave antes de sair, no drama do quase empate na casa do Racing. Houve espaços para o Racing liquidar o jogo, mas o passe de Gustavo Bou para Acuña foi forte demais e não houve a penalidade no lance como alguns torcedores pediram, aos 44 minutos. Foram longos quatro minutos de acréscimos até o apito final. Quando este apito veio, o Racing venceu mais uma e subiu na tabela do Campeonato Argentino.