Mesmo reforçado, Arsenal-ARG enfrenta Sport com base titular mantida

Argentinos precisam reverter vantagem de dois gols frente ao Leão para avançar (Foto: David Nieva/VAVEL Argentina)

Precisando reverter larga vantagem do Sport, após derrota na ida por 2 a 0, o Arsenal-ARG tem chance de buscar a vaga nas oitavas de final diante de sua torcida. Para a partida dessa quinta-feira (27), diante dos rubro-negros, os argentinos não devem sofrer mudanças nos titulares, pois a sequência é um ponto a ser levado em consideração para tentar a classificação.

Em meio a remanescentes, contratados e ascendentes da base, nomes como de Salvador Sánchez, Fernando Pellegrino, Luciano Vella, Joaquín Boghossian, Federico Flores, Martín Leiva, Gabriel Sanabria, Jonathan Botinelli, Tomás Berra, Leandro Marín, Julio Rodríguez e Gonzalo Papa não foram relacionados.

Já o irmão de Agüero, Gastón del Castillo, se junta a David Drocco - ex-Audax Italiano, do Chile - e Iván Bella como os que não foram inscritos dentre os reforços para a disputa da Copa Sul-Americana após evitar a queda no Argentino. Com isso, a base que atuou com o Leão no jogo na Ilha do Retiro será mantida.

Novos reforços dos argentinos não foram inscritos na competição continental (Foto: Divulgação/Arsenal-ARG)

No gol, o técnico Humberto Grondona segue com o experiente Santillo e deixa Rivero como opção entre os suplentes. Na lateral-direita, deve ir Velázquez, ainda que tenha sido um dos mais forçados em campo, já Corvalán é mantido pelo lado esquerdo, com Montesierín e Curado no miolo da zaga.

Pelo meio-campo, Ferreyra e Rolón fazem a cabeça de área do Arse. Os meias mais adiantados e que ficarão responsáveis pela armação, serão Emiliano Papa e Milo. Esses vão dar suporte a Wilchez e Brunetta, pois ambos formarão a dupla de ataque, com Wilchez podendo jogar mais centralizado no meio-campo e Brunetta sendo o centroavante.

Caso não sofra nenhuma mudança de última hora, o provável time dos representantes de Sarandí é: Santillo; Velázquez, Montesierín, Curado e Corvalán; Ferreyra, Rolón, Papa e Milo; Wilchez e Brunetta.