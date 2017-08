Lanús supera The Strongest pelo placar mínimo e se garante nas quartas da Libertadores

A Copa Libertadores da América 2017 já tem um time classificado às quartas de final. Na noite desta terça-feira (8), o Lanús duelou contra o The Strongest no La Fortaleza, em Buenos Aires, na Argentina. Dentro de casa, fez o dever e venceu por 1 a 0 após pressionar durante toda a partida de volta das oitavas de final, com gol marcado por José Sand.

Com a classificação assegurada à próxima fase do certame continental, o Granate agora aguarda o ganhador entre San Lorenzo e Emelec, que vão fazer o segundo duelo nessa quinta-feira (10). Na ida, os Azulgrana levaram pelo placar mínimo no Equador. O Tigre, por sua vez, vão virar a atenção ao Clausura 2016-17, que já iniciou e enfrenta agora, pela 3ª rodada, o Nacional Potosí no domingo (13), às 19h15 (de Brasília).

Dominando desde o início da partida, os argentinos foram para cima e tiveram duas boas chances de sair em vantagem no placar, sendo uma delas anulada corretamente pela arbitragem. Lautaro Acosta tabelou com Sand e concluiu às redes na saída de Vaca, mas o impedimento foi assinalado.

Lanús tenta e consegue furar bloqueio do The Strongest em casa (Foto: Eitan Abramovich/AFP/Getty Images)

A pressão prosseguiu durante toda a etapa inicial, entretanto a equipe visitante soube se portar bem defensivamente e interveio nos ímpetos. Apostando no contra-ataque, o The Strongest sentiu bastante o poder dos mandantes e não conseguiu chegar com qualidade no ataque para levar perigo.

Na etapa final, o equilíbrio foi maior nos dois lados, com ambos indo à zona ofensiva demonstrando mais intensidade. Apresentando melhor criatividade, os bolivianos quase abriram o placar quando a bola pulou na frente de Andrada e o goleiro afastou mal, entretanto o rebote não foi aproveitado.

Já nos últimos minutos, o Granate persistiu e conseguiu selar sua vaga. José Gomez achou bom passe em profundidade para Pasquini que, de primeira, viu o experiente Jose Sand surgir livre na pequena área. Sem marcação por perto, o goleador dos anfitriões não titubeou e mandou ao fundo do barbante, garantindo o triunfo e a classificação às quartas de final.