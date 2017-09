Jogo Argentina x Venezuela AO VIVO nas Eliminatórias da Copa do Mundo 2018 (0-0)

INCIDENCIAS: Partida válida pela 16ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2018, realizada no estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires-ARG.

Boa noite, torcedor que escolheu mais uma vez a VAVEL Brasil! Acompanhe conosco mais uma partida das Eliminatórias da Copa do Mundo 2018. Argentina e Venezuela se enfrentam no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, a partir das 20h30.

Visando o futuro do futebol venezuelano, Dudamel levou nada mais, nada menos que 29 jogadores para a Argentina. Em sua maioria, jovens vice-campeões do Mundial sub-20 deste ano.

Pensando em melhorar os números, especialmente o saldo de gols, e fazer valer o mando de campo, o treinador argentino, Jorge Sampaoli, promove logo três alterações. Na defesa, Mascherano será titular no lugar de Mercado, que está suspenso. No meio-campo, por opção do técnico, duas substituições: Banega no lugar de Pizarro e Acosta no lugar de Acuña.

A Venezuela é a lanterna das Eliminatórias, com 7 pontos. A Seleção Viño Tinto não tem mais chance alguma de ir para o Mundial da Rússia no ano que vem. O foco venezuelano é encerrar a competição com dignidade.

Em dificuldade na competição, a Argentina ocupa a quinta posição, com 23 pontos e, se as Eliminatórias terminassem hoje, estaria na repescagem. Uma boa vitória, associada a uma combinação de resultados, pode alçar o selecionado argentino à vice-liderança do torneio.