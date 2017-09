Sampaoli admite erros no empate com Venezuela: "Deixamos passar uma oportunidade muito grande"

Técnico argentino ainda não venceu nem convenceu nas Eliminatórias pela Seleção (Foto: Marcelo Endelli/Getty Images)

A Argentina soma agora sua terceira partida consecutiva sem vencer e se complicou por vaga nas Eliminatórias da Copa do Mundo 2018. Na noite desta terça-feira (5), diante da Venezuela, ficou no empate por 1 a 1 e viu a classificação ficar ameaçada, por mais que tenha confronto direto com o Peru.

No duelo de estreia no Monumental de Nuñez, Jorge Sampaoli seguiu com retrospecto negativo e ainda não comemorou vitória no comando da Seleção nas Eliminatórias, pois venceu o Brasil no primeiro duelo na equipe. Insatisfeito com o tropeço ante os torcedores, o técnico admite erros cometidos e espera corrigi-los o quanto antes.

"Deixamos passar uma oportunidade muito grande. Isso é futebol e há a possibilidade de acontecer. Tenho que analisar o que ocorreu nestes dois jogos para poder melhorar nos próximos, já que são importantes. Temos que potencializar, inclusive, o que fizemos bem para manter no duelo contra o Peru", assegurou Sampaoli, que ainda não venceu pelo classificatório e destaca o empenho apresentado mesmo com o placar ruim.

Argentina até tenta, porém não sai do empate com Venezuela no Monumental (Foto: Divulgação/Argentina)

"Vi uma equipe decidida a buscar a classificação. O primeiro tempo do nosso time foi esmagador e a Venezuela foi buscando mais quando viu que no podíamos concretizar o resultado positivo. Tivemos os ataques mais profundos pela esquerda, iniciando com Di María e indo também com Acuña", complementou.

O resultado negativo, entretanto, não abalou o comandante pelo todo. Focado em conquistar um espaço no Mundial - sem precisar ter de ir à repescagem - com maior tranquilidade, o treinador argentino mostra o máximo de motivação possível, dizendo que o incentivo da torcida vem a se tornar fundamental.

"A Argentina vai seguir brigando por seu espaço na Copa do Mundo de 2018. A busca da classificação vai ser intensa, tratando de melhorar os fatores que hoje nos faltaram. Mais importante agora é que todos nós empurremos e incentivemos para que a Argentina esteja garantida no Mundial do próximo ano", encerrou.