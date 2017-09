River Plate tentará milagre contra o Jorge Wilstermann pela Libertadores

Pelas quartas de final da Copa Libertadores da América, River Plate e Jorge Wilstermann se enfrentam na noite dessa quinta (21), às 19h15, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, Argentina. O time boliviano chega com a vantagem de ter vencido o primeiro jogo em seus domínios por 3 a 0, e chega ao segundo jogo podendo perder por até dois gols de diferença. Quem apitará a partida decisiva será o chileno Julio Bascuñán.

Ninguém tem nenhuma dúvida que o River foi surpreendido na primeira partida. Se a dificuldade imposta pela altitude na Bolívia já era esperada, o placar foi algo anormal para quem é um dos favoritos ao título. Por isso, jogar em casa, com o Monumental lotado, é essencial para o time argentino voltar a ter chances na competição.

Líder do Clausura Boliviano, o time boliviano vive grande fase em todas as competições. Depois de ter deixado Atlético Tucúman e Peñarol para trás na primeira fase, o time encarou o Atlético-MG como azarão e mesmo assim passou. Dessa vez, novamente enfrentando um grande adversário, espera conseguir segurar o River e avançar a próxima fase, onde enfrentará o vencedor de San Lorenzo e Lanús.

River em busca de um milagre

Como já era esperado, Marcelo Gallardo, técnico dos Millionarios resolveu poupar seus principais jogadores para a importante partida contra o Jorge Wilstermann. Isso não foi impedimento para que o time vencesse o San Martin fora de casa por 3 a 1, mantendo o 100% de aproveitamento no campeonato nacional, que ainda está no seu início.

Principal ponto do time para se classificar, o ataque é a única dúvida que ainda paira sobre o time que entrará em campo. Enquanto Scocco está garantido como titular, Borre e Auzqui disputam a outra vaga. O primeiro vem sendo titular e participou da primeira partida, além de ter marcado no último fim de semana. Já o segundo também fez um gol contra o San Martin, mas logo depois fez um contra.

Outro fator que deve pesar, é que segundo serviços metereológicos argentinos, há uma possibilidade grande de chuva forte durante todo o jogo, o que favorece o time que joga para se defender. Se isso realmente acontecer, o River terá que mudar todo o seu estilo de jogo, de toque de bola e saída em velocidade e ir para o abafa.

Uma opção com experiência em jogos grandes que poderia servir para Gallardo era o atacante Mora, mas o jogador, que todos esperavam que estivesse disponível, continua machucado e depois de ser aliviado pelo departamento médico, é provável que só volte no ano que vem. Com isso, o time que deve ir a campo para tentar a remontada será composto por: Lux; Moreira, Maidana, Pinola e Casco; Enzo Pérez, Ponzio, Nacho Fernandéz e Martínez; Scocco e Borré (Auzqui).

Wilstermann tentando fazer história

Depois de conseguir o feito histórico de ser o primeiro time boliviano a eliminar um brasileiro na Libertadores, o Jorge Wilstermann chegou ao confronto contra o River com a expectativa de todos que fosse só cumprimento de tabela para os argentinos no caminho de disputa do título. Mas a vitória por 3 a 0, em um jogo que tinha espaço pra uma goleada maior, mostrou que o time está preparado para fazer história.

Como todo cuidado é pouco quando se enfrenta um gigante do futebol, o Jorge Wilstermann teve os principais jogadores de seu plantel poupados no confronto do Clausura contra o Sport Boys. Por isso, os titulares estarão 100% fisica e mentalmente para o jogo.

Apesar da expectativa de que o time seja o mesmo do primeiro jogo, o técnico Roberto Mosquera, fará um trabalho de portões fechados no Monumental de Nuñez, no último treino de preparação para o jogo. O comandante Rojo já afirmou que o foco do treino, será trabalhar as qualidades e defeitos do time argentino.

Caso o treinador decida repetir o time, Los Rojos vão entrar em campo com a seguinte formação: Olivares; Aponte, Zenteno, Alex Silva e Ortiz; Saucedo, Machado, Serginho, Chavez e Bergesse; Alvarez.