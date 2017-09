Resultado Lanús vence San Lorenzo na Copa Libertadores (2-0) (4-3 nos pênaltis)

Valeu e uma ótima sexta-feira a todos! Até a próxima com mais Libertadores na VAVEL Brasil!

Obrigado a quem conferiu essa decisão incrível na Copa Libertadores! Que noite, River Plate fez 8 a 0 no Jorge Wilstermann e em Lanús, o time da casa se classifica sobre o San Lorenzo nos pênaltis. Argentinos vão definir o adversário de Grêmio ou Barcelona equatoriano na final.

Lanús enfrenta o River Plate. Jogo de ida em Buenos Aires e volta em Lanús. Histórica classificação do Lanús, que chega a essa fase pela primeira vez. River Plate contra o Lanús e Grêmio contra o Barcelona de Guayaquil.

ANDRADA COLOCA O LANÚS NA SEMIFINAL! QUE LOUCURA O ESTÁDIO E A FESTA EM LANÚS!

ACABOOOOOOOOOU! PERDEU O ARTILHEIRO BLANDI! SAN LORENZO FORA! LANÚS NA SEMIFINAL, SENHORAS E SENHORES!

GOOOOOL DO LANÚS! 4 A 3! SE SAN LORENZO ERRAR, ACABA!

GOOOOOOL DO SAN LORENZO! BOTTA EMPATA! 3 A 3!

GOOOOOOOOL DO LANÚS! BRAGHIERI NUMA PANCADA!

GOOOOOL DO SAN LORENZO! RODRÍGUEZ EMPATA! 2 A 2!

PASQUINI FAZ GOOOOOOL DO LANÚS! 2 A 1 NA SÉRIE!

ANDRADA PEGOU! SEGUE 1 A 1!

GOOOOOOL DO LANÚS! ALEJANDRO! 1 A 1!

O vencedor desse confronto encara o River Plate, aquele que fez somente 8 a 0 sobre o Jorge Wilstermann da Bolívia. É a Copa Libertadores da América.

Muitos cumprimentos aos goleiros, os protagonistas das cobranças.

Logo vamos confirmar as cobranças das duas equipes. Tensão na Cidade de Lanús e equipes fazem correntes e relaxamentos musculares para definir as batidas.

Enrique Cáceres encerrou esse jogo tenso. Lanús fez 2 a 0 no começo de jogo. Poderia acontecer muito mais coisas, teve bola no travessão, boas defesas, bons arremates, mas o placar persistiu e leva aos pênaltis. O San Lorenzo, na fase anterior, passou pelo Emelec nos pênaltis. O jogo decisivo havia sido em Buenos Aires, no Nuevo Gasómetro.

47' FINAL DE JOGO! PÊNALTIS PARA DECIDIR! LANÚS OU SAN LORENZO NA SEMIFINAL?

46' PRA LONGE! Botta rola a bola e Belluschi manda na galera! Tiro de meta ao Lanús.

45' NA MARCAÇÃO! Blandi recebe sozinho, conduz pela esquerda, busca espaço pro arremate, mas acerta a zaga no chute.

44' Falta sobre Acosta junto à linha lateral. Respira o Lanús.

43' Aguardo dos acréscimos. Saideira na cidade de Lanús. San Lorenzo presente no ataque.

42' Andrada fica com a bola em lançamento errado. San Lorenzo ataca mais, mas não resolve até aqui. Finalzinho de jogo.

41' PERDE A CHANCE! Botta na área pela direita, goleiro chega a sair nele, mas ele recua, finta e rola errado para os companheiros!

40' POR CIMAAAA! Recuperação de bola do San Lorenzo, Belluschi manda ao gol e não acerta o alvo. O goleiro reclama demais com a defesa do Lanús.

Diego Aguirre fecha suas trocas. Lanús tem mais uma ainda por fazer com o técnico Jorge Almirón.

38' TROCAS: Merlini sai e entra Gudiño no San Lorenzo de Almagro. Sai Román Martínez e entra Nicolás Aguirre no Lanús.

37' ESPAAAAALMA ANDRADA! Paulada pelo meio do Botta e grande defesa do arqueiro, que espalma a bola por cima do travessão!

35' PRA FORA! Blandi cabeceia em escanteio e manda sobre a meta. Reposição ao Lanús.

Será que teremos pênaltis? Agregado em 2 a 2. Uma vitória por 2 a 0 para cada lado.

34' TROCA NO SAN LORENZO: Sai Cerutti e entra Botta. Bota o Botta no jogo, Diego Aguirre, o treinador.

33' CARTÃO AMARELO! Acosta, pelo Lanús. Atingiu o jogador Mussis.

31' ESPALMA NAVARRO! Maciel arrisca a gol pelo meio e o goleiro está bem colocado para salvar o San Lorenzo.

Velázquez que é o jogador com mais partidas pelo Lanús. 407 ao todo. É pouco? É ídolo será? Muito aplaudido foi.

29' TROCA NO LANÚS: Capitão Velázquez deixa o campo e entra Leandro Maciel.

28' AGARRA O GOLEIRO: Jogada bem tramada do Lanús, tentativa do chute, carimbo na marcação, sobra, luta na área e Navarro fica com a posse ao abandonar a meta.

26' NÃO POR MUITO TEMPO: Sai Angeleri e entra Gonzalo Rodríguez. Primeira troca do San Lorenzo de Diego Aguirre.

25' Angeleri recuperado e novamente a desfilar em campo.

24' Diego Aguirre bastante nervoso. Angeleri recebe atendimento médico no momento.

23' Blandi não consegue finalizar na área. Jogador mais perigoso do jogo no momento. San Lorenzo mais próximo do desconto que Lanús do terceiro tento.

21' Blandi toca de cabeça para entrada da área e a defesa rebate de qualquer maneira. Lateral ao San Lorenzo.

19' IRREGULARIDADE! Falta de ataque e bola ao Lanús cobrar na defesa.

18' ESCANTEIO! Merlini na passagem em velocidade ao fundo de campo, cruza fechado e Andrada apenas dá um tapa na bola. Corner para San Lorenzo!

16' NÃO, MARTÍNEZ! Braghieri arma o contra-ataque em velocidade por dentro, rola para seu companheiro e Martínez dispara sem direção, muito mal, muito longe.

15' CARTÃO AMARELO! Mercier recebe a advertência do árbitro paraguaio.

13' IMPEDIMENTO! Sand à frente dos defensores do San Lorenzo.

San Lorenzo no campo de ataque e Lanús fica na defensiva.

10' Defesa afasta a cobrança do escanteio. Segue a pressão dos visitantes na etapa final.

9' Mussis pega a sobra da área, chuta cruzado, longe da meta, mas com desvio. É escanteio ao San Lorenzo.

8' Blandi insiste na área, bate cruzado e rasteiro, bola atravessa a área, Paulo Dias erra o passe de calcanhar na sequência e bola fica com Lanús finalmente.

8' Braghieri na hora H para desarmar chance com Blandi.

6' Marcone é pressionado e erra passe. Bola na lateral para San Lorenzo cobrar.

5' San Lorenzo tenta imprimir velocidade ao marcar mais alto em busca da posse de bola. É a estratégia de Aguirre para diminuir o prejuízo e sair com a vaga.

4' Sand tabela, chega ao fundo e cruza nos braços do goleiro Navarro.

3' Jogo parado. Atendimento médico no gramado.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

Lanús começou com tudo o jogo. Marcou seus gols com o artilheiro José Sand e Pasquini. A vantagem podia ter sido ampliada ou diminuída, mas o travessão apareceu nas finalizações de Acosta, pelo Lanús, e Belluschi, melhor atleta do San Lorenzo na etapa inicial. Por enquanto, resultado leva aos pênaltis. O Lanús teve mais chances e o San Lorenzo demorou a se encontrar no jogo, com pouca criatividade e muitas ligações diretas no gramado encharcado da cidade de Lanús.

46' FINAL DO PRIMEIRO TEMPO! Lanús tem 2 a 0 e vai levando aos pênaltis!

45' Jogo muito disputado nos minutos finais do primeiro tempo.

43' CARTÃO AMARELO! Marcone erra o timing da jogada e atropela o adversário. Segundo cartão ao Lanús.

41' PRA FORA! Belluschi arremata outra e o goleiro Andrada apenas acompanha o tiro pela linha de fundo. San Lorenzo finalmente incomoda aos defensores do Lanús com os minutos finais da etapa.

37' CARTÃO AMARELO! Lateral-direito José Goméz por falta em Merlini. Primeiro cartão a Lanús no jogo.

36' QUASE, QUASE O DESCONTO! Belluschi pega rebote de jogada, chuta de cobertura e o goleiro Andrada apenas observa a bola tocar o travessão! Melhor chance dos visitantes no jogo!

34' Cruzamentos diretos do San Lorenzo dão em nada. Falta criação no meio de campo e Lanús segue sem ser agredido.

31' NO TRAVESSÃOOOOO! Acosta liga cruzamento para Sand, que domina, finaliza de canhota e acerta a moldura da meta! Que chance do terceiro!

28' Falta cometida pelo atacante Blandi. Bola para defesa do Lanús. San Lorenzo não consegue acionar bons ataques no jogo até aqui. Quase meia hora de partida.

27' IMPEDIMENTO! Guerreño pego em posição adiantada. Jogo parado no ataque do Lanús.

26' PRA FORA! Velázquez em sobra de escanteio arrisca direto pela linha de fundo. Lanús tentando o terceiro gol.

23' ESPALMA NAVARRO! Tabela bem feita pelo Lanús, Pasquini, Acosta participam e o chute é defendido pelo arqueiro que salva o San Lorenzo no lance!

22' Angeleri acuado com a bola e chuta direto pela linha lateral. Torcedores locais vaiam a falta de jogo dos rivais.

21' Lanús troca passes com tranquilidade. Sem pressa.

20' IH, RAPAZ! Tiro de meta marcado em jogada do San Lorenzo na área. Jogadores do CASLA queriam o pênalti. O goleiro Andrada era driblado por Cerutti, atleta caiu e nada marcado em infração.

Dos últimos 10 jogos em casa do Lanús diante do San Lorenzo, nove vitórias e um empate. Resultado surpreendendo pela velocidade dos gols na partida.

Contra-ataque com Sand gera escanteio da direita. Na cobrança, Pasquini sobe para desviar na primeira bola, encobre a defesa e a bola cai na lateral da rede. 2 a 0 e futebol do Lanús aproveitando as chances no jogo. Torcedor joga junto e o marcador leva aos pênaltis no momento.

15' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO LANÚS! PASQUINI NO ESCANTEIO! 2 A 0!

12' San Lorenzo muito recuado em campo. Lanús tem mais a posse e trabalha em busca de mais.

San Lorenzo venceu a ida por 2 a 0. Vantagem reduzida no momento. Torcedor joga junto no momento com o time da casa em Lanús.

Oportunidade na área, na esquerda da pequena área e o artilheiro não desperdiça! Chute de Sand na saída do arqueiro Navarro e 1 a 0 no marcador para o Lanús! Mais um gol e leva o placar aos pênaltis. Que jogo pela frente!

10' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO LANÚS! SAND, O ARTILHEIRO! O CENTÉSIMO DELE COM O LANÚS!

10' Acosta dá lindo drible pela esquerda, mas San Lorenzo recupera ao dobrar a marcação pelo setor.

9' Sand na área e Angeleri consegue o corte preciso pelo San Lorenzo. Mandantes mais avançados em campo.

8' Martínez arrisca a gol, a bola desvia e Navarro defende. Primeira finalização do jogo.

Gramado bastante molhado e pesado na cidade de Lanús.

4' Marcone em cobertura no passe mais longo do San Lorenzo e mais uma falta. Bola na defesa dos mandantes.

2' Falta sobre Mercier na grande área. Martínez cometeu na disputa no alto. Bola para defesa do San Lorenzo.

1' Sand sofre falta quase junto ao escanteio pela esquerda. Lanús coloca bola na área.

0' Cruzamento do San Lorenzo e bola nas mãos do goleiro Andrada.

0' BOLA ROLANDO!

21h45: Minuto de silêncio pelas vítimas do terremeto no México. 273 vítimas confirmadas no país. Desejamos força a todos para consolo aos familiares, ao povo e reconstrução do país duramente atingido. Terremoto chegou a 7,1 na escala.

Henrique König no comando do minuto a minuto e Enrique Cáceres, o árbitro paraguaio comanda a disciplina do jogo entre argentinos. Vamos juntos na VAVEL Brasil!

21h40: Equipes no gramado. Bola vai rolar.

River Plate fez 8 a 0 sobre o Jorge Wilstermann. Uma das maiores goleadas da história da Libertadores da América. Foram cinco gols de Scocco, inclusive o triplete mais rápido da história da Copa. River classificado aguarda o vencedor deste confronto entre San Lorenzo e Lanús.

21h25: Temperatura em 11ºC na cidade de Lanús. Estádio começa a ser bem preenchido por torcedores para o jogo de volta das quartas de final.

Lanús confirmado: Andrada; Gómez, García Guerreño, Braghieri, Velázquez; Martínez, Marcone, Pasquini; Silva, Sand e Acosta.

San Lorenzo confirmado: Navarro; Díaz, Angeleri, Caruzzo, Rojas; Mercier; Cerutti, Mussis, Belluschi, Merlini; Blandi.

Seja bem-vindo, torcedor e leitor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe, em tempo real, os lances do jogo de volta entre Lanús x San Lorenzo ao vivo pelas quartas de final da Copa Libertadores. A bola rola às 21h45.

Vale lembrar que a partida de ida, que aconteceu no dia 13 deste mês, foi vencida pelo San Lorenzo por 2 a 0. Com dois gols de Nicolas Blandi, os Cuervos conseguiram uma boa vantagem. Veja os lances:

O palco da partida é o Estádio Ciudad de Lanús, com capacidade para cerca de 46 mil torcedores.

Foto: Divulgação / Copa Argentina

Diego Aguirre, treinador do San Lorenzo, também deu coletiva sobre o jogo. Ele elogiou o desempenho recente e também se mostrou confiante.



"Tivemos uma grande semana e esperamos continuar assim. As vitórias fazem tudo melhorar, e desde a partida contra o Rosario Central gerou-se uma boa energia. Todos estão se empenhando."

O técnico do Lanús, Jorge Almirón, concedeu entrevista nessa terça-feira (19) e falou sobre o importante confronto na Libertadores. Ele se mostrou otimista, apesar da desvantagem.



"A equipe tem que melhorar o rendimento, porque temos vários dias de treino para isso. Ganhar sempre nos motiva. (...) Nós perdemos do San Lorenzo por erros próprios e estamos em desvantagem, mas confiamos na recuperação da diferença."

As duas equipes vêm de vitória no Campeonato Argentino, ambas por 1 a 0. Enquanto o Lanús venceu o Independiente, o San Lorenzo bateu o Arsenal de Sarandí.