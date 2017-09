Lanús reverte placar, vence San Lorenzo nos pênaltis e enfrenta River na semifinal da Libertadores

Emoção do início ao fim! No embalo da vitória do River Plate, que reverteu uma impressionante vantagem do Jorge Wilstermann e avançou de fase na Libertadores, o Lanús entrou em campo motivado para repetir o feito no Estádio La Fortaleza.

Nesta quinta-feira (21), o time granate devolveu a derrota por 2 a 0 ao San Lorenzo, levou a partida para os pênaltis e venceu por 4 a 3, com direito a duas defesas do goleiro Andrada. Com a bola rolando, Sand e Pasquini anotaram os gols.

Com a vitória, o Lanús chegou pela primeira vez em sua história às semifinais da Copa Libertadores. O adversário será justamente o River Plate. O jogo de ida será disputado em Buenos Aires, enquanto o segundo duelo terá mando de campo do time granate. Os jogos acontecerão somente no final de outubro. A outra semifinal reserva um encontro entre Grêmio e Barcelona de Guayaquil (EQUA).

Agora, ambos os times voltam as atenções para o Campeonato Argentino. Na 21ª colocação, o Lanús volta a campo diante do Newell's Old Boys, na segunda-feira (25), no Estádio La Fortaleza. Nono colocado, o San Lorenzo visitará o Estudiantes, também na segunda, no Ciudad de La Plata. ​

Lanús acaba com vantagem adversária em 16 minutos

Como já era previsto, o Lanús, que estava em desvantagem, tomou a iniciativa da partida. Jogando em casa, o time granate fez uma marcação adiantada, pressionando o adversário em seu campo de defesa. A estratégia do San Lorenzo estava muito bem definida: aguardar um espaço para contra-atacar.

No entanto, a marcação dos cuervos não se mostrou eficiente. Com os visitantes recuados, o Lanús pressionou pelos flancos do campo. Aos sete minutos, na primeira finalização do jogo, Martínez recebeu na ponta esquerda, levou para o pé direito e arriscou o chute, que resultou na boa defesa de Navarro. Nove minutos! Este foi o tempo que o San Lorenzo conseguiu segurar o time da casa.

Aos 10’, após cruzamento de Alejandro Silva, Mercier tentou afastar, mas a bola sobrou nos pés de José Sand. O experiente atacante dominou com categoria e chutou para o fundo da rede, marcando o seu centésimo gol com a camisa granate e reduzindo a vantagem do San Lorenzo.

Dominando completamente a peleja, os donos da casa não tardaram para ampliar o marcador. Em jogada de bola parada, Martínez cobrou o escanteio, Pasquini se antecipou à marcação de Blandi e cabeceou por cima de Navarro, vencendo o arqueiro cuervo: 2 a 0 Lanús e vantagem desfeita para o Ciclón.

O San Lorenzo reclamou da não marcação de um pênalti a seu favor no minuto 20. Na jogada, o goleiro Andrada era driblado por Cerutti quando o meio-campista caiu. Perto do lance, o árbitro paraguaio Eduardo Cáceres considerou a jogada normal e prosseguiu com o cotejo.

Passado o momento de pressão dos anfitriões, o time do Papa reagiu. Com um pouco mais de tranquilidade para tocar a bola, a equipe comandada por Diego Aguirre optou por ligações diretas, mas não obteve êxito. O travessão apareceu duas vezes impedindo que as redes balançassem. Aos 31’, Sand recebeu de Acosta e chutou de canhota no ângulo de Navarro. Já no minuto 36, Belluschi pegou rebote da intermediária, observou o goleiro Andrada em dificuldades e arriscou de longe, mas a bola acertou o travessão.

San Lorenzo pressiona, mas decisão vai para as penalidades

Precisando de um gol na casa do adversário para evitar a disputa por pênaltis, o San Lorenzo não teve outra alternativa que não fosse se lançar ao ataque para diminuir o prejuízo. Por pouco Blandi não conseguiu cabecear a bola levantada por Cerutti aos dois minutos. O goleiro Andrada, porém, saiu antes e fez a defesa arrojada.

Diferente do primeiro tempo, o jogo era do Ciclón. Entretanto, o time azul-grená não conseguiu a mesma eficácia da equipe granate na etapa inicial. O Lanús, por sua vez, recuou suas linhas, utilizando a mesma estratégia do San Lorenzo. O time da casa trocava muitos passes no campo defensivo, sem objetividade.

Na base do tudo ou nada, o San Lorenzo voltou a pressionar no final com chutes de fora da área. Aos 37’, Botta obrigou o goleiro Andrada se esticar para espalmar a bola que tinha alvo certo. Pouco depois, Belluschi arriscou de média distância e a bola passou muito perto do travessão. Apesar do aperto, o Lanús se segurou até o fim, levando a partida para os pênaltis.

Nas penalidades, o time da casa marcou com os quatros jogadores que cobraram. Já o time azul-grená não teve a mesma sorte. Andrada defendeu as cobranças de Caruzzo e Blandi, levando o Granate às semifinais: 4 a 3.