Jogo Argentina x Peru AO VIVO online pelas Eliminatórias Sul-Americanas (0-0)

Google Plus

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, da jogo entre Argentina x Peru ao vivo na La Bombonera, valendo vaga na Copa do Mundo 2018. A transmissão começará na hora da partida, às 20h30, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

Histórico dos confrontos entre Argentina e Peru: Em 33 oportunidades dos 53 confrontos com a seleção peruana a Argentina deixou o campo com a vitória. O Peru ganhou sete vezes e houve 13 empates. No primeiro turno das eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia houve igualdade por 2 a 2.

A boa fase fez com que Gareca não promovesse surpresas em sua lista. Chamou a base que permitiu a reação. Entre os jogadores estão o atacante Paolo Guerrero, do Flamengo, e o meia Cueva, do São Paulo.

Após superar Uruguai (2 a 1), Bolívia (2 a 1) e Equador (2 a 1), a seleção peruana alcançou 24 pontos (sete vitórias, três empates e seis derrotas). Leva vantagem no critério de maior número de gols marcados (26 a 16) para ficar uma posição à frente da seleção argentina.

Já a seleção peruana teve uma reação espetacular nas últimas rodadas. Depois de ser considerada virtualmente eliminada, a seleção comandada pelo argentino Ricardo Gareca venceu três partidas seguidas e chega à reta final na zona de classificação para o Mundial de 2018.

Mesmo podendo contar com astros como Paulo Dybala (Juventus), Mauro Icardi (Internazionale) e, principalmente, Lionel Messi (Barcelona), o poder ofensivo tem sido o grande obstáculo para que a Argentina não alcance as primeiras posições na classificação. A seleção balançou a rede dos adversários apenas 16 vezes em 16 partidas. Somente a seleção boliviana, com 14 gols, teve desempenho inferior.

O atacante Higuain, da Juventus, foi novamente deixado de lado. Porém, outra baixa importante aconteceu no setor ofensivo. Apesar de ter sido chamado por Sampaolli, Kun Aguero, artilheiro do Manchester City, sofreu um acidente automobilístico e teve que ficar de fora devido às lesões sofridas na batida.

Também deixou de fora o meia Javier Pastore, que sofreu uma lesão muscular na partida contra a Venezuela e está em fase final de recuperação. Até poderia ter chamado o atleta. Nesse caso, o critério técnico também influenciou. As novidades na lista foram o meia ofensivo Alejandro Gómez, os defensores Germán Pezzella e Emanuel Mammana e o atacante Eduardo Salvio.

O técnico Jorge Sampaoli, que fez suas primeiras partidas oficiais com a seleção da Argentina na rodada anterior das eliminatórias sul-americanas, promoveu pequenas mudanças na convocação. Duas por problemas médicos. Machucados, Guido Pizarro e Nicolás Pareja ficaram de fora.

As vagas diretas da América do Sul para a Copa do Mundo de 2018 são reservadas apenas aos quatro primeiros colocados. Quem terminar em quinto lugar terá que disputar a repescagem contra a Nova Zelândia.

Os argentinos chegam para a rodada fora da zona de classificação para o Mundial de 2018. Depois dos empates contra Uruguai, por 0 a 0, em Montevidéu, e o decepcionante 1 a 1 contra a Venezuela, já eliminada, em casa, a seleção da Argentina figura na quinta colocação. Têm 24 pontos (seis vitórias, seis empates e quatro derrotas).

O caldeirão de La Bombonera será o cenário nesta quinta-feira, 5 de outubro, da decisiva partida entre Argentina e Peru pela décima sétima (penúltima) rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo da Rússia de 2018. O pontapé inicial está agendado para 20h30 (horário de Brasília).