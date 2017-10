Argentina empata com Peru e terá que vence Equador fora de casa para ir à Copa

INCIDENCIAS: 17ª RODADA DAS ELIMINATÓRIAS DA AMÉRICA DO SUL PARA A COPA DO MUNDO DE 2018. JOGO REALIZADO NO ESTÁDIO La Bombonera, EM Buenos Aires, NA Argentina.

Na noite desta quinta-feira (5), a Argentina entrou em campo pelas Eliminatórias da América do Sul, precisando de uma vitória simples para encaminhar Copa do Mundo de 2018. Do outro lado, estava o Peru, também precisando de uma vitória para encaminhar sua classificação. Mas, o placar não saiu do 0 a 0.

A Argentina, neste momento estaria fora da Copa do Mundo. Ela vai decidir sua classificação na última rodada, fora de casa, contra o eliminado Equador, na próxima terça-feira (10), às 20h30 (de Brasília). Já o Peru, decide sua classificação em confronto direto, em casa, contra a Colômbia, na mesma data e horário.

Argentina pressiona Seleção Peruana mas não consegue abrir o placar

Com o apoio da torcida, e precisando do resultado, foi a Argentina quem começou atacando. Aos 13 minutos, em escanteio ensaiado, Di María cobrou rasteiro para a entrada da área, Messi surgiu e finalizou firme. A bola desviou no meio do caminho e saiu pela linha de fundo, raspando a trave do goleiro peruano.

A Argentina chegou mais uma vez, em uma boa chance, assustando os peruanos. Messi recebeu no meio, foi derrubado, mas foi guerreiro, insistiu, se levantou e trombou com os marcadores. A bola sobrou para Benedetto, e na sequência, para Di María numa sequência de bate-rebate. O jogador do PSG chegou finalizando de primeira, mas a bola passou por cima do gol.

No final da primeira etapa, a Seleção Argentina teve mais duas chances. Messi recebeu de Biglia na intermediária, limpou a marcação de Tapia e soltou a pancada de fora da área, a bola passou perto do ângulo de Gallese. Aos 45', Messi fez cruzamento certeiro para Benedetto que, apareceu atrás do marcador e cabeceou por cima do gol.

Messi dá passe para todo mundo mas atacantes não conseguem passar por Gallese

No segundo tempo, a Argentina começou com tudo. Messi deu um belo passe para Benedetto, deixando ele na cara do gol. Desequilibrado, ele finalizou, e Gallese defendeu com o peito. No rebote, Messi bateu de direita, a bola bateu na trave e não entrou. Um minuto depois, Biglia recebeu na intermediária e soltou uma bomba de direita. Gallese se esticou e mandou para escanteio.

Aos 11', Messi tabelou na entrada da área e tocou para Gómez na esquerda. Ele dominou, e bateu de pé esquerdo, mas a bola explodiu no peito do goleiro peruano. Quatro minutos depois, Messi driblou a defesa peruana, invadiu a área e cruzou rasteiro. Rigoni apareceu na pequena área para finalizar, mas mandou para fora.

Aos 23', Messi partiu em velocidade pelo meio e entregou para Benedetto dentro da área. O atacante finalizou de primeira com a perna esquerda, para mais uma bela defesa de Gallese. Oito minutos depois, Mascherano recebeu na entrada da área e bateu com categoria, a bola passou tirando tinta do travessão de Gallese. No fim das contas, a Argentina não conseguiu sair do zero com o Peru.