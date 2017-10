Jogo Equador x Argentina AO VIVO online pelas Eliminatórias para Copa do Mundo 2018

INCIDENCIAS: JOGO VÁLIDO PELA 18ª RODADA DAS ELIMINATÓRIAS DA AMÉRICA DO SUL, DISPUTADO no Estádio Olímpico Atahualpa, Quito, no Equador.

Bom dia, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora tudo sobre o jogo Equador x Argentina ao vivo no pela 18ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. Fique conosco!

O confronto Equador x Argentina terá arbitragem brasileira.

Árbitro: Anderson Daronco.

Auxiliares: Álvaro Rocha de Matos e Vilarinho da Silva.

Jogos da última rodada - 18ª

Brasil x Chile

Paraguai x Venezuela

Equador x Argentina

Peru x Colômbia

Uruguai x Bolívia

Equipes com chances de classificação

1- ​Brasil - 38 pontos

2- Uruguai - 28 pontos

3- Chile - 26 pontos

4- Colômbia - 26 pontos

5- Peru - 25 pontos

6- Argentina - 25 pontos

7- Paraguai - 24 pontos

Apenas os quatro primeiros colocados garantem vaga direta na Copa da Rússia 2018. A seleção que terminar na quinta colocação vai participar da repescagem mundial, tendo que enfrentar a Nova Zelândia.

Mudanças!

O treinador Jorge Sampaoli pode promover até duas alterações na Argentina para o decisivo duelo. O meio-campista Enzo Pérez e o ponta Eduardo Salvio foram testados nas vagas de Banega e Papu Gómez. Sampaoli explicou o motivo das possíveis mudanças.

Fala, Professor!

"No pouco tempo de preparação que temos, buscamos criar relações entre os jogadores. Temos que evitar a anarquia, buscar sociedades. Não buscamos um sistema, e sim relacionar jogadores para logo encontrar o sistema. Nisso estivemos trabalhando, mais que nada encaixar relações”, comentou.

Apesar da eliminação, o Equador promete não facilitar a vida dos argentinos. O treinador Joge Célico prometeu que sua equipe vai fazer uma grande exibição para dedicar à torcida equatoriana.

Fala, Professor!

"Temos que deixar estabelecida a honestidade do esportista em geral. É a possibilidade de reivindicar, de alguma maneira, com a nossa torcida. No início tínhamos o peito inflado e é um momento de fazer uma grande partida que nos permita dar uma alegria a nossa gente. Se há um resultado positivo, talvez sinta emoção e força para seguir. Humildade, trabalho e sacrifício para dar alegria a nossa gente, que está golpeada pela eliminação" , declarou Célico, em entrevista coletiva.

No primeiro turno, o Equador venceu a Argentina por 2 a 0, fora de casa, na rodada de abertura das Eliminatórias. Foi o primeiro triunfo da Seleção equatoriana em Buenos Aires. Caicedo e Erazo marcaram os gols do triunfo.

Curiosidade!

A Argentina não participou apenas de quatro Copas do Mundo. A ausência em três deles (1938, 1950 e 1954) se deu por motivos políticos. Já em 1970, a equipe azul não garantiu classificação.

O Equador, que foi a surpresa do início das Eliminatórias conquistado quatro vitórias nas quatro primeiras partidas, já não tem mais chances de disputar o Mundial. Com a derrota na última semana, para o Chile, a La Tri cumprirá tabela na rodada derradeira

Se vencer o Equador na altitude de Quito, a Argentina garantirá ao menos uma vaga na repescagem, sem depender dos demais resultados da rodada. Mas a Seleção comandada por Jorge Sampaoli pode terminar em quinto lugar e disputar a vaga contra Nova Zelândia mesmo em caso de insucesso. Para isso, precisa de uma derrota do Peru por maior diferença de gols do que o seu próprio revés e um empate ou derrota do Paraguai diante da Venezuela.

Ameaçada de não ir à Copa da Rússia 2018, a partida desta terça se apresenta como dramática para a Argentina. Sexta colocada, com 25 pontos conquistados, a Alviceleste não depende apenas do próprio resultado para confirmar presença no próximo Mundial.

Bom dia, torcedor que navega pela VAVEL Brasil. Acompanhe os principais lances do jogo Chile x Equador, válido pela penúltima rodada das Eliminatórias da América do Sul. As seleções de enfrentam na noite desta terça-feira (10), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Estádio Olímpico Atahualpa, Quito, no Equador. Fique conosco nesta transmissão!