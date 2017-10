Após atuação lendária, Messi prevê dias melhores na Argentina: "Seleção vai ser outra na Copa"

Google Plus

Foto: Divulgação / AFA

Na última terça-feira (10), a Seleção Argentina viajou até o Equador, para enfrentar a seleção da casa, pela última rodada da fase de classificação para a Copa do Mundo de 2018.

A seleção de Messi tinha que vencer e torcer para o Chile perder, para assim, conseguir a vaga direta. Caso o Chile vencesse o Brasil, a Seleção Albiceleste iria para a repescagem diante da Nova Zelândia.

Porém a noite foi perfeita para os hermanos. A seleção bateu o Equador por 3 a 1, três gols marcados por Lionel Messi, e o Chile perdeu para o Brasil por 3 a 0. Assim a Argentina se classificou em terceiro do grupo, enquanto a La Roja ficou de fora da zona de classificação e não vai a Rússia.

Ao fim da partida, o craque do jogo, Messi, comentou “Agradeço a todos pelo apoio, em especial pelo apoio nessas duas últimas rodadas das eliminatórias. É importante que a cada dia a gente se una mais, juntos é muito mais fácil. Esse grupo merece estar no mundial e por sorte reagimos bem após o gol do Equador. Hoje foi um dia importante para nós.” Comentou o camisa 10.

A opinião de Messi foi compartilhada pelo colega Mascherano. “Todos juntos podemos chegar onde queremos, a Seleção Argentina precisa mudar, não só por nós, mas pelas gerações futuras que virão. Temos que ver o que aconteceu e tratar de melhorar” comentou o zagueiro.

A atuação de Messi foi aplaudida até mesmo por seus colegas. O atacante Paolo Dybala, não poupou elogios para o companheiro “Tenho a sorte de ver e ter o Messi tão perto, na mesma seleção” elogiou.

Lionel aproveitou também para prometer que a Seleção terá outra postura no mundial “Brigamos, sofremos, e não podíamos ficar de fora do mundial, cada vez que eu tive que defender essa camisa eu tentei dar o meu melhor, tanto para mim quanto para o meu grupo. Depois deste susto, a seleção vai ser outra, vai crescer” disse.

Para o volante Alejandro Gómez, a seleção melhorou muito após o empate contra o Peru “O grupo estava muito confiante, tinha muita fé, mas sobre tudo, depois da partida contra o Peru, acredito que fizemos as coisas bem. A equipe demonstrou muito caráter e personalidade” analisou o atleta.

Para finalizar, o goleiro Sergio Romero finalizou com um pedido de fé “Deus queira que façamos um bom mundial” pediu o arqueiro.