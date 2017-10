River Plate e Lanús fazem confronto argentino pela semifinal da Libertadores

Valendo uma vaga na final da Copa Libertadores da América, os argentinos River Plate e Lanús fazem a primeira partida de uma das semifinais, nessa terça (24), no Monumental de Núñez, às 20h15 (Brasília). A partida terá o apito do brasileiro Wilton Pereira Sampaio e o vencedor do confronto pega quem sair da semifinal entre Grêmio e Barcelona de Guayaquil.

Depois da goleada histórica que o time aplicou sobre o Jorge Wilstermann, conseguindo uma classificação improvável, o River vive um momento completamente diferente. O último jogo, inclusive, levou o time até as semis da Copa Argentina. Martínez, que vem sendo peça importante na temporada, espera marcar o seu primeiro gol na Libertadores.

A maior preocupação do Lanús no momento é com o tempo que ficou sem jogar. Foram 10 dias de intervalo entre o último jogo do Campeonato Argentino, contra o Union Santa Fé e o jogo dessa quarta (24). O time espera conseguir um bom resultado fora de casa, para levar a decisão para dentro de seu caldeirão, onde tem demonstrado muita força.

Gallardo com dúvidas para escalar o River

Como de costume nas partidas decisivas do River Plate, o técnico Marcelo Gallardo decidiu realizar os últimos treinamentos e concentração em Los Cardales, que fica à 60km da capital Buenos Aires. A estratégia contra o Jorge Wilstermann deu certo e apesar de o time viver outro momento na temporada, não há porque não a repetir. O time só irá até Buenos Aires no dia da partida.

No último trabalho visando a partida, realizado nessa segunda (23), Gallardo ainda deixou algumas dúvidas sobre quem vai encarar o Lanús. Elas estão principalmente nas laterais, onde Montiel e Casco disputam a vaga no lado direito, enquanto o segundo também pode ser improvisado, no caso do treinador argentino resolver colocar Saracchi no banco de reservas.

Já no meio, fica a dúvida se o técnico irá optar por um time mais precavido, com mais um volante, já que decide fora de casa e não tem a necessidade de marcar tantos gols como na fase anterior, ou se irá para cima, colocando mais um ponta. Na primeira alternativa, Rojas seria o escolhido, já na segunda, De La Cruz ou Auzqui seriam titulares.

Esse jogo tem um sabor especial para o capitão Ponzio, que na última semifinal da Copa Libertadores, a do último título do River Plate, não pôde estar presente por estar suspenso, mas dessa vez, está confirmado como um dos titulares do time, que deverá entrar em campo com: Lux; Montiel (Casco), Maidana, Pinola e Casco; Fernandéz, Enzo Pérez, Ponzio e Martínez; De La Cruz e Scocco.

Lanús definido para enfrentar o River

Pensando no momento histórico que o Lanús vem vivendo após uma classificação heroica contra o San Lorenzo, Jorge Almirón, técnico do El Granate realizou oito dias consecutivos de treinamento forte visando o River. Nesses treinamentos, ele buscou principalmente corrigir os erros da equipe e ajustar jogadas ensaiadas em bolas paradas.

A confiança em um bom resultado, mesmo jogando no Monumental de Núñez, é tão grande que o técnico não fez questão de esconder o time que vai a campo, já confirmando, em coletiva de imprensa, que será o mesmo do jogo com o San Lorenzo, sendo portanto um time ofensivo, já que naquela oportunidade, o time precisava do resultado para se classificar.

Com isso, os onze jogadores que entrarão de frente serão: Andrada; Gómez, García Guerreño, Braghieri, Velázquez; Martínez, Marcone, Pasquini; Silva, Sand e Acosta.