Scocco decide no Monumental de Núñez lotado e River Plate abre vantagem na semi contra Lanús

O River Plate abriu caminho para classificar à final da Copa Libertadores da América na edição de 2017. No jogo de ida da semifinal disputado nesta terça-feira (24), o time millonario fez 1 a 0 sobre o Lanús no estádio Monumental de Núñez em Buenos Aires. Com mais de 60 mil torcedores apoiando, foi uma partida de poucas chances, muito estudo, posse de bola dividida no primeiro tempo e maior para o River no segundo. Somente no final da partida, o artilheiro Scocco aproveitou rebote do goleiro Andrada e definiu a vitória dos locais por 1 a 0. Na volta, qualquer empate é millonario e o Lanús precisa vencer por dois gols de diferença.

A terça-feira seguinte (31) é a noite da decisão. Quem passar enfrenta o vencedor do confronto entre Grêmio e Barcelona do Equador. A ida da outra semifinal é nesta quarta-feira em Guayaquil. A volta na Arena do Grêmio em Porto Alegre.

Posse de bola dividida e poucas chances na etapa inicial

O primeiro tempo foi de bastante estudo entre as equipes, com suas formações semelhantes. A bola circulou muito pelo meio de campo, com times que valorizam a posse da redonda. O River Plate parecia tratar mais de montar iniciativa, mas o Lanús valorizava uma saída de bola com toques desde os zagueiros. A marcação alta do River Plate oportunizou algumas roubadas em pleno campo defensivo do rival.

Em uma escapada pela direita, Martínez chegou ao fundo, cruzou em bola desviada e o goleiro Andrada caiu próximo ao pé da trave para fazer firme defesa e evitar o escanteio. Martínez fazia bom jogo, inverteu jogada para Saracchi e esse cruzou da esquerda. Scocco estava bem colocado na grande área, chutou entre os zagueiros, mas Andrada defendeu firme na marca dos 13 minutos.

Aos 16 minutos, a resposta do Lanús veio em investida com Acosta, passou pelo marcador adversário, ingressou na grande área, mas foi travado pela cobertura do River Plate, ganhando apenas um escanteio. O Lanús joga muito em função do artilheiro Sand, mas ele não conseguia ser abastecido na etapa inicial. Ele tem 22 dos 49 gols do time grená na temporada.

O River Plate só voltou a incomodar na chegada dos 40 minutos. Enzo Pérez encontrou raro espaço para trabalhar pelo meio e resolveu arriscar, mas a bola subiu demais. Notava-se o toque de bola característico do River Plate, com passes firmes, sem medo de abrir o jogo e com o distanciamento dos componentes do meio campo. Os laterais apoiam bastante, mas a defesa do Lanús mostrava solidez. A última das chances foi uma tabela que terminou em arremate de Scocco. O artilheiro do River chutou fraco e Andrada caiu para defender sem rebotes. 0 a 0 no primeiro tempo no sonoro estádio Monumental de Núñez.

Scocco decide na sua chance

O River Plate voltou elétrico. Voltou aceso. Era pressão em volume e presença no campo ofensivo. A bola rondava e circulava pelas imediações da área do Lanús, que mantinha-se fechado e concentrado. Escanteios da direita resultaram em nada. A melhor chance foi uma finalização de Pinola. O zagueiro, cansado de esperar alternativa ofensiva, chutou de fora da área, de longe e a bola beijou a trave do goleiro Andrada.

Os millonarios, todavia, não apresentavam mais chances claras. A bola era de domínio dos locais, o estádio se impacientava em alguns erros do chamado último passe. Martínez chamava o jogo pelo River Plate pela ponta direita. Somente com falta ele foi parado duas vezes pelo capitão do Lanús, Velázquez, que recebeu o cartão amarelo na segunda das entradas. As faltas cobradas foram desperdiçadas. A primeira foi cortada para escanteio. A segunda foi cruzada forte demais e a bola viajou até a linha lateral do lado oposto.

O tempo ia passando. O Lanús estava muito satisfeito com o placar, mas sofreu por esperar demais. Um chute de fora da área so 36 minutos, o goleiro Andrada fez o que conseguiu, mas a bola sobrou para o artilheiro guardar. Scocco chutou para o gol vazio, acertando o alto das redes, próximo ao travessão: 1 a 0. Festa para incendiar as arquibancadas do histórico Monumental de Núñez. O torcedor do River comemorou muito o gol que abriu vantagem na disputa da fase semifinal. O jogo de volta será no próximo dia 31.