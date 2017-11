Lanús fez história ao ser campeão da Copa Conmebol em 1996

Divulgação / Lanús

Com uma virada histórica sobre o River Plate por 4 a 2 pela semifinal da Copa Libertadores, o clube argentino está a dois jogos de conquistar um título inédito. Após uma grande repercussão pelo continente sul americano depois de eliminar um dos times mais respeitados da Argentina, nós da VAVEL iremos relembrar a conquista inédita do clube granate em 1996, onde teve seu primeiro reconhecimento pelo continente vencendo a extinta Copa Conmebol.

O ano era 1996, o Lanús completava 91 anos de existência e participaria da Copa Conmebol daquele ano sem causar grande temor nas outras equipes. Naquele ano Fluminense, Vasco e Palmeiras eram os times mais temidos pelos clubes que estavam disputando a competição, porém nenhum dos três estavam dando grande importância naquele momento, focando no Campeonato Brasileiro. Outro fato importante, é que não havia nenhum clube renomado da Argentina e nem do Uruguai, o que fez os clubes de menores expressões se empenharem ao máximo para conquistar um titulo importante.

Nas oitavas de final, o clube granate enfrentou o clube boliviano Bolivar, colocando força total para se classificar às oitavas de final. Com a altitude em seu favor, o clube boliviano ganhou a partida em La Paz pelo placar magro de 1 a 0 com o gol do argentino Antonio Vidal Gonzalez. Porém, na revanche que ocorreu jogando na província de Buenos Aires, o time argentino não tomou conhecimento do clube boliviano e aplicou uma goleada por 4 a 1, garantindo a sua classificação para as quartas de final, criando preocupação no Fluminense e no Guaraní-PAR, que decidiriam a vaga no chaveamento para enfrentá-los. A vitória acabou sendo do clube paraguaio, que não teve muita dificuldade em eliminar o Fluminense que na época era comandado por Renato Portaluppi.

Já nas quartas de final, o clube paraguaio jogou a primeira partida diante de sua torcida no estádio Manuel Ferreira em Assunção, esperando vencer o jogo com uma boa vantagem como havia sido contra o Fluminense. Mas o resultado foi outro, o Lanús aos 35 minutos fez o primeiro gol de pênalti com Óscar Mena e sacramentou a vitória aos 22 minutos do segundo tempo com o gol de Walter Coyette.

Com um elenco unido e decidindo o segundo jogo no seu estádio o La Fortaleza , os argentinos novamente não tomaram ciência do clube paraguaio e aplicaram uma goleada por 6 a 2, levando os torcedores à loucura e também grande destaque nos jornais esportivos da época com uma classificação praticamente sem esforço.

Com a classificação do também clube argentino Rosário Central sobre o River Plate do Uruguai, a semifinal seria uma verdadeira batalha de quem iria representar a Argentina na competição. Já no outro lado da chave, o fortíssimo Vasco de Edmundo na época, disputaria a semifinal contra o Santa Fe da Colômbia.

No dia 30 de outubro de 1996, o Rosario Central enfrentaria o Lanús à procura do bicampeonato, enquanto o Independiente Santa Fe e o Vasco da Gama tentavam conquistar o seu primeiro título internacional oficial para suas vitrines.O Vasco havia vencido em 1948 o Campeonato Sul-Americano, considerado pela Conmebol como o torneio precursor da Copa Libertadores de América, mas ainda não havia um reconhecimento oficial. A primeira partida entre argentinos aconteceu no estádio Néstor Díaz Pérez da equipe do Lanús, onde o clube comandado na época por Héctor Cúper goleou o Rosário Central na partida de ida por 3 a 0.

Na outra semifinal, o Vasco de Edmundo jogaria a primeira partida no Maracanã. O time colombiano acabou perdendo por 2 a 1, tendo como destaque o meio-campista Ranielli que marcou os dois gols na vitória do clube cruzmaltino.

Na partida de volta, o Rosário Central precisava fazer um bom resultado dentro casa evitando tomar gols, já que o time de Héctor Cúper tinha uma boa vantagem no placar. Porém, aos 6 minutos de jogo, o zagueiro Serrizuela abriu o marcador e diminuiu as esperanças do bicampeonato dos "canallas"'. Mesmo empatando o jogo aos 13 minutos no Gigante de Arroyito, o Rosário central não jogou bem e acabou tomando dois gols nos minutos finais da partida que sacramentaram a classificação inédita do Lanús à final da competição. Já na partida de volta entre Vasco e Independente Santa Fé que ocorreu no Estádio El Campin na Colômbia, o clube carioca acabou sofrendo gol aos 35 minutos do primeiro tempo e segurou o placar que levaria a decisão nas penalidades máximas. Nas cobranças de pênaltis, o goleiro venezuelano Rafael Dudamel se tornou herói ao defender o pênalti de João Luis, que classificou o clube colombiano para sua primeira final em uma competição sul-americana na história.

A primeira partida entre Lanús e Independiente Santa Fe foi realizada na Argentina, onde Héctor Cúper colocou um time ofensivo buscando uma boa vantagem jogando em casa. Com gol de Oscar Mena na primeiro tempo e outro de Ibagaza no segundo permitiu que Lanús pudesse ficar mais calmo no jogo de volta no estádio El Campín em Bogotá. Na partida de volta, a torcida de aproximadamente 45 mil pessoas, trazia esperança para o time colombiano, que havia perdido na Argentina por 2 a 0.

Com 4 minutos de jogo, o estádio foi à loucura com o gol de Wittingham que gerou uma enorme expectativa para o resto da partida. Todavia com o resultado geral, o Lanús ficaria com a Copa caso não sofresse mais um gol. O time comandado por Héctor Cúper resistiu à pressão dos colombianos e acabou conquistando um título inédito para o clube logo após a comemoração de 90 anos de existência, passando a ser um clube respeitado na América do Sul. No ano seguinte, o técnico argentino conseguiu levar novamente o time da província de Buenos Aires para final, mas não acabou vencendo o Atlético Mineiro comandado Emerson Leão que deu o bicampeonato para o clube de Minas Gerais.

Elenco do Lanús: Carlos Roa como goleiro; Juan José Serrizuela, Gustavo Falaschi, Gustavo Siviero e Andrés Bressán; Oscar Mena, Daniel Cravero, Ariel Ibagaza e Walter Coyette; Ariel López e Claudio Enría.

Revista ElGráfico comentando sobre a conquista inédita do clube argentino, onde diz na parte superior: ''Ganó la Copa Conmebol y se metió en la historia''. (Ganhou a Copa Conmebol e entrou para a história).