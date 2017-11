Após revés diante do Lanús, Marcelo Gallardo critica VAR: "Podia ter avisado ao árbitro e não avisou"

Foto: Divulgação / River Plate

Na última terça-feira (31), o River Plate enfrentou o Lanús pela segunda partida da semifinal da Copa Libertadores da América. A primeira partida foi disputada no Monumental de Nuñez e saiu com a vitória dos donos da casa por 1 a 0. Porém, no jogo de volta, o Lanús bateu o gigante River Plate pelo placar de 4 a 2, de virada. A partida foi considerada por muitos uma das melhores (ou se não a melhor), de todo o campeonato.

Após o fim da partida, o comandante do Millonarios, Marcelo Gallardo, comentou o revés sofrido diante do adversário “Pode separar em dois a partida: Nós tinhamos a responsabilidade e podiamos ter aproveitado a diferença de três gols do Lanus. Estou com a sensação de que não houve justiça. É uma mistura entre o que fizemos para que Lanús ganhe e da tecnologia” criticou o comandante do River.

Na partida, ocorreu a utilização do árbitro de vídeo, porém para um lance do Lanús, em que foi marcado pênalti. No final da partida, em um lance a favor do River, a tecnologia não foi utilizada. Gallardo comentou sobre isso

"É dificil quando não se entende como vai funcionar, se vai ser para os dois times ou só para um, dependendo de como vai o resultado. Teve um penalti depois dos 2-0, falta em Scocco, jogada para expulsão. O VAR podia ter avisado ao árbitro, e não avisou” relatou Gallardo, que estava bem nervoso após a partida.

E seguiu “É muito claro o que aconteceu, Todos vimos o mesmo. Agora vamos ver como vão disfarçar isso. Certeza que terão justificativas, um árbitro pode justificar erros grosseiros… Diziam que o VAR ia evitar os erros, hoje teve muitos e não evitaram. É triste, não se usou pra fazer justiça. Qual explicação podem me dar? De que serve?” Desabafou

O técnico apesar das duras críticas ao sistema de arbitragem, não tirou a culpa dos seus jogadores também “Falhamos porque tínhamos o resultado a favor e não pudemos sustentá-lo. Cometemos erros claros e terminamos em uma das derrotas mais duras que sofremos. A equipe não tinha necessidades e Lanús teve o prêmio por seguir tentando” declarou.

Para finalizar, Marcelo demonstrou garra para superar o ocorrido

“A derrota de hoje vai ser dura, ainda mais por como aconteceu. Lamentavelmente a ilusão que tinhamos de chegar na final, termina aqui, mas devemos seguir. Domingo tem uma partida importante (Diante do Boca Juniors) e devemos jogar bem. O objetivo era a a Libertadores, mas vamos agora focar no que virá” finalizou.