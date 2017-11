Independiente volta a vencer Nacional-PAR e disputa semifinal da Sul-Americana

Na noite desta quinta-feira (02), Indepediente derrotou o Nacional-PAR por 2 a 0, no estádio Libertadores de América, em Avellaneda, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. A equipe argentina podia perder por 3 gols de vantagem, mas mesmo assim venceu e se classificou.

Agora o Indepediente, enfrentará o Libertad na semifinal da Copa Sul-Americana, equipe que eliminou o Racing nas quartas de final da competição continental.

Mesmo com vantagem, Independiente pressiona o Nacional-PAR

Mesmo com vantagem no confronto, o Indepediente aproveitou o fator casa e começou pressionando. Aos 13 minutos, Gigliotti recebeu em velocidade pela esquerda, bateu cruzado, e o goleiro Rojas precisou espalmar para o lado. Três minutos depois, Martínez cruzou da direita, Gigliotti tentou finalizar de carrinho, mas a bola saiu à esquerda do gol de Rojas.

Aos 19', Barco cobrou falta da direita, Gastón Silva, no meio da área, cabeceou, e Rojas caiu no canto esquerdo para fazer a defesa. Aos 37', Gastón Silva cruzou da direita, Meza apareceu no primeiro pau e cabeceou, mas a bola foi por cima do gol de Rojas.

No final do primeiro tempo, o Independiente tentou uma ultima pressão. Meza recebeu em alta velocidade pela esquerda, cruzou para trás, Barco soltou um canudo com a perna esquerda, mas mandou por cima do gol. Na sequência, Sánchez Miño cobrou falta da esquerda, e a bola passou perto do travessão de Rojas.

Indepediente marca mais dois e garante sua vaga para semifinal

Depois de tanta pressão no primeiro tempo, a equipe argentina abriu o placar cedo na segunda etapa. Após cruzamento da esquerda de Gastón Silva, Burrito Martínez aproveitou a sobra no meio da área e encheu o pé esquerdo para abrir o placar. Botando o Indepediente com um pé na semifinal da Copa Sul-Americana.

Aos dez minutos, a equipe argentina quase ampliou. Gigliotti recebeu no meio, e chutou colocado, a bola passou perto da trave direita de Rojas. O Nacional finalmente chegou com perigo. Walter Rodríguez aproveitou o rebote na entrada da área, a bola desviou no meio do caminho e passou muito perto da trave direita de Campaña.

Aos 21 minutos, o Indepediente ampliou e garantiu sua vaga. Após bela troca de passes pela direita, Sánchez Miño deu excelente passe para Gigliotti pela direita, o camisa 9 soltou uma bomba com a perna direito para o fundo do gol.