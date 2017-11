Apontados como desafetos, Messi nega problemas com Icardi: "Eu não escolho os convocados"

(Foto: Juan Mabromata/AFP/Getty Images)

Apesar do drama e de toda a turbulência, a Seleção Argentina assegurou sua classificação ao Mundial de 2018. No decorrer das Eliminatórias Sul-Americanas, os argentinos estiveram sob grandes holofotes, e não foram poucas as polêmicas envolvendo as principais estrelas da equipe.

Em entrevista concedida nesta quarta (8) ao jornal argentino Olé, o grande nome albiceleste, Lionel Messi, fez questão de rechaçar qualquer problema de relacionamento com o 'pouco popular' atacante Mauro Icardi. Em outubro, inúmeras fontes divulgaram que o camisa 10 teria sido responsável pelo veto da convocação do jogador interista.

"Foi dito pela imprensa que eu não queria Mauro Icardi na Nacional, mas eu nunca decidi quando um jogador vem ou não. Só agora tudo está sendo esclarecido como uma grande mentira. Eu não escolho os convocados. Jamais pedi para deixar jogadores de fora", afirmou Messi.

De maneira contundente, Lionel Messi criticou as especulações de que apenas seus 'amigos' figuram nas convocações da Seleção Argentina:"Dizer que grandes jogadores só estão atuando porque são 'amigos do Messi' é algo completamente desrespeitoso, e também uma grande mentira, já que não sou eu quem dirige a Nacional", criticou o jogador.

O craque catalão aproveitou a ocasião para falar sobre as declarações de Paulo Dybala. Ainda no mês de outubro, a joia da Juventus afirmou ser 'difícil jogar ao lado de Messi'. O camisa 10 rechaçou qualquer problema com o jovem atacante: "Não há nada a esclarecer com Dybala. Desde o primeiro momento eu sabia o que ele queria dizer", concluiu.