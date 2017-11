Sampaoli valoriza vitória contra Rússia e destaca: “Temos que seguir neste caminho”

(Foto: TASS Sergei Savostyanov/Getty Images)

Na reta final da preparação para a Copa do Mundo 2018, a seleção Argentina foi até a Rússia enfrentar a seleção sede do Mundial e venceu os donos da casa pelo placar de 1 a 0 com gol de Kun Aguero, que retornou ao time titular. Após a partida, o técnico Jorge Sampaoli destacou a atuação da equipe e ressaltou muitos pontos positivos que podem ser importantes para o time chegar à Copa do Mundo.

Sobre a partida, Jorge Sampaoli elogiou o trabalho coletivo da equipe e garantiu tirar diversos pontos positivos após o duelo contra a Rússia. “Avançamos no trabalho coletivo e temos que seguir neste caminho. Saio da partida com muitos aspectos positivos destacados no funcionamento da equipe: A saída de bola, a recuperação, todas foram situações que marcaram o domínio da equipe sobre a Rússia”, avaliou o treinador.

O técnico argentino também elogiou bastante a postura defensiva da equipe que foi bastante segura na partida e também foi muito bem tendo rápidas recuperações para se fechar nos ataques do adversário. “A equipe teve uma recuperação rápida para se defender, de três a quatro segundos. Sempre tivemos um jogador livre pela frente, como Mascherano, e outro por trás, como Otamendi, que fizeram um trabalho interessante”, salientou Sampaoli.

Sampaoli também falou sobre a boa atuação Kun Aguero que voltou a ser titular da equipe depois de muito tempo e foi justamente o autor do único gol do jogo, dando a vitória aos argentinos. “Aguero se moveu muito bem com os poucos espaços que teve. Levou muito bem a partida na segunda etapa e terminou sendo decisivo para o resultado. Além disto, teve muitos movimentos interessantes com Messi”, destacou o técnico.

Já pensando na partida de terça-feira contra a Nigéria, o técnico falou que ainda precisa avaliar a condição dos jogadores, mas não deve ter grandes mudanças além da ausência de Messi. O camisa 10 da Argentina será preservado na próxima partida e já viaja de volta para Barcelona. “Vamos ver como os jogadores estão para a partida de terça-feira, mas não deve ter nada de errado, a única ausência na partida vai ser Messi. Uma possibilidade é Dybala, mas também podem ser Papu ou Gio. Sempre é importante saber quando não se tem Messi, há jogadores que podem ocupar seu lugar”, finalizou Sampaoli.

A seleção Argentina voltará a campo na terça-feira (14), onde enfrentará a Nigéria por mais uma rodada de amistosos nesta data Fifa. A partida será às 8h, novamente na Rússia, mas desta vez em Krasnodar.