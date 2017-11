Pupilo de Sampaoli, atacante Benedetto sofre grave lesão e não deve disputar Copa da Rússia

Foto: Marcelo Endelli/Getty Images

Uma lesão grave pode tirar o centroavante Darío Benedetto da Copa do Mundo de 2018, na Rússia. O jogador do Boca Jrs sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito na derrota xeneize para o Racing, por 2 a 1, no último domingo (19), pelo Campeonato Argentino.

Durante a partida, o jogador já havia marcado um gol -- o único do Boca Jrs no jogo, mas deixou o campo aos 38 minutos do segundo tempo. Benedetto pode ficar afastado dos gramados de seis a oito meses devido a gravidade da lesão. Após as lesões de Sebastian Pérez e Fernando Gago, Benedetto é o terceiro jogador do clube a ter lesão grave constatada no ano.

Titular na Seleção Argentina, Benedetto tem grandes chances de ficar fora do Mundial de 2018 e jogadores como Gonzalo Higuaín, da Juventus, Mauro Icardi, da Internazionale e Sergio Agüero, do Manchester City, passam a ser cotados como possíveis substitutos do camisa 9 xeneize.