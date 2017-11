Braghieri minimiza derrota e segue confiante na Libertadores: "Revertemos placares piores"

Foto: Divulgação / Grêmio

A primeira partida da final da Copa Libertadores 2017 entre Grêmio e Lanús aconteceu na noite de quarta-feira (22), na Arena do Grêmio em Porto Alegre. O jogo terminou com a vitória dos donos da casa por 1 a 0, gol de Cícero. Com esse resultado, o Tricolor Gaúcho vai com a vantagem para La Fortaleza, onde acontecerá a partida derradeira na próxima quarta-feira (29).

O confronto terminou com polêmicas envolvendo a arbitragem. No final da segunda etapa, quando o Grêmio já ganhava de 1 a 0, Jael foi derrubado na área, o árbitro mandou seguir e logo em seguida finalizou o jogo. O lance gerou muita polêmica, pois o VAR (árbitro de vídeo), estava funcionando na partida, e mesmo assim, o pênalti não foi marcado.

Esse último lance, foi o que faltava para a arbitragem ser duramente criticada. Durante os 90 minutos, outros lances deixaram o trabalho de Bascuñán em dúvida. A expulsão de Geromel que não foi dada, o pênalti não marcado, cartões amarelos que deveriam ser dados, foram pauta. Jornais argentinos não pouparam nas críticas.

Apesar das polêmicas envolvendo Bascuñán, o atleta do Lanús, Diego Braghieri levou seu terceiro amarelo e desfalcará a equipe argentina na decisão. O atleta sentiu muito o fato, e deixou o campo com lágrimas nos olhos.

“Fico chateado, muito chateado que me amarelaram na final e eu vou ficar fora da próxima partida… Sei que meus companheiros vão entrar e tentar seu melhor.” disse o defensor da equipe argentina, que foi considerado um dos melhores da partida.

Braghieri também aproveitou para analisar o jogo e a atuação.

“No primeiro tempo comandamos bem o jogo, soubemos tocar a bola e tivemos chances. Mas na segunda parte, eles vieram pra cima, eles tem uma grande equipe. Nós suportamos, mas saiu o gol” analisou.

Apesar de o resultado ser desfavorável para os Hermanos, e o defensor não jogar a última partida, Diego demonstrou confiança em sua equipe.

“Revertemos placares piores. Faltam 90 minutos, e estamos otimistas”. Braghieri se referia aos placares já revertidos pelo Lanús na copa Libertadores. O 2 a 0 diante do San Lorenzo e o 4 a 2 diante do River Plate.

Agora, a equipe volta para Buenos Aires, onde continuará a preparação para enfrentar o Grêmio na próxima quarta-feira (29), e espera reverter o placar em La Fortaleza. O apoio da torcida será fundamental.