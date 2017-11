Independiente e Libertad se enfrentam por vaga na final da Copa Sul-Americana

Google Plus

INCIDENCIAS: partida válida pela volta da semifinal da Copa Sul-Americana, disputada no Estádio Libertadores da América, em Avellaneda, na Argentina.

Nessa terça-feira (28), Independiente-ARG e Libertad-PAR se enfrentarão pela partida de volta das semifinais da Copa Sul-Americana. O apito inicial está marcado para as 22h15 (de Brasília) e será dado no Estádio Libertadores de América, na Argentina.

O jogo de ida foi vencido pelo Libertad por 1 a 0, com gol relâmpago marcado por Óscar Cardozo. Tal resultado permite que os paraguaios se classifiquem para a final com um empate ou mesmo perdendo por um tento de diferença, desde que também balancem as redes.

Independiente deve ter mudanças na escalação

O Rey de Copas precisa de toda a confiança que puder ter, e a vitória contra o Racing, seu maior rival, no último final de semana deve auxiliar na auto-estima da equipe. Mesmo assim, a missão não é nada fácil.

Os argentinos devem ter algumas mudanças em relação à equipe que perdeu no jogo de ida. O zagueiro Fernando Amorebieta ainda é dúvida, visto que está sentindo dores musculares. Além disso, é provável que Emanuel Gigliotti entre no lugar do artilheiro Leandro Fernández.

Provável Independiente: Campaña; Bustos, Franco, Silva, Tagliafico; Rodríguez, Sánchez Miño; Meza, Benítez, Barco; Gigliotti.

Libertad tem vantagem, mas sofre com alguns desfalques

Os paraguaios chegaram a Buenos Aires no domingo (26), onde se concentram para um dos confrontos mais importantes da história do clube: pela primeira vez, podem disputar uma final internacional, algo nunca alcançado em seus 112 anos.

O maior problema do Gumarelo é com suspensões, visto que dois titulares não estarão disponíveis para enfrentar o Independiente. Enquanto o artilheiro Óscar Cardozo levou cartão vermelho na ida, o Antonio Bareiro levou seu terceiro cartão amarelo.

O técnico Fernando Jubero concedeu entrevista e falou sobre o estado do elenco antes de um jogo de tamanha importância. Ele deixou clara a animação dos jogadores com a possibilidade de disputar uma final inédita. "O grupo está muito bem, com muito otimismo e vontade de fazer uma boa partida, a fim de conseguir a classificação. Temos consciência de que nos aproximamos de um feito histórico, e não só para o Libertad, mas para todo o futebol paraguaio."

Provável Libertad: Muñoz; Luis Cardozo, Alcaraz, Paulo Da Silva, Candia; Alan Benítez, Aquino, Lucena, Medina; Recalde, Salcedo.