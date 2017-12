Análise Grupo D: Argentina volta a desafiar Nigéria e grupo da morte

Grupo D: Argentina volta a desafiar Nigéria e grupo da morte

Deu ruim para os hermanos. No sorteio da Copa do Mundo Rússia 2018 na tarde desta sexta-feira (1°), as bolinhas colocaram no destino da Argentina as seleções da Islândia, Croácia e Nigéria, esta já uma velha conhecida de várias copas passadas.

A fim de conferir as probabilidades de classificação de cada seleção, a VAVEL montou uma análise detalhada do grupo. Confira:

Programação do Grupo D:

Argentina x Islândia (16/06) Croácia x Nigéria (16/06) Argentina x Croácia (21/06) Nigéria x Islândia (22/06) Islândia x Argentina (26/06) Croácia x Nigéria (26/06)

Retrospecto de confrontos:

A Islândia é a novata do grupo. Ainda não enfrentou em sua história as seleções da Argentina e da Nigéria. Confira o retrospecto das partidas:

Argentina 2V 1E 1D Croácia

Argentina 5V 1E 2D Nigéria

Croácia 4V 1E 1D Islândia

Croácia 0V 1E 0D Nigéria

Análise do grupo:

Mesmo com uma classificação conquistada na dificuldade, a Argentina de Lionel Messi ainda é a favorita do Grupo. A equipe do técnico Jorge Sampaoli tem retrospecto favorável contra os adversários e jogadores individualmente superiores, podendo comparar-se apenas com a Croácia neste aspecto.

Quando se olha o Grupo, não se pode ter certeza de quem é a segunda força, apesar das equipes europeias serem claramente superiores à Nigéria. A pequena Islândia terminou as Eliminatórias Europeias à frente da Croácia, mandando os rivais para a repescagem. Nas partidas entre eles, cada um ganhou um jogo.

O que é unanimidade na visão do Grupo é que todos podem ganhar pontos da Argentina. O time nigeriano é bem treinado por John Obi Mikel, que terminou as eliminatórias invicto e classificando à Copa com sobras.

O previsto para o Grupo é a classificação da Argentina em primeiro lugar e uma briga acirrada entre os europeus por segundo, com a Nigéria como franco-atirador.

A Copa do Mundo Rússia 2018 terá cobertura diária da VAVEL Brasil.