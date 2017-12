Autor de gol da vitória do Rojo, Meza tem discurso cauteloso: "Melhorar alguns aspectos"

Google Plus

Um dos destaques da partida de ida da final da Copa Sul-Americana, entre Independiente e Flamengo, foi o meio-campo Maximiliano Meza. Criado nas categorias de base do Gimnasia y Esgrima, o Camisa 8 foi intenso o tempo todo, circulando em todas as zonas de ataque do Rojo, dando problemas a muitos defensores da equipe carioca, principalmente ao peruano Miguel Trauco.

Após a partida, o jogador de 25 anos deu uma entrevista falando sobre o cenário da partida de volta, que ocorrerá na próxima quarta-feira (13). “Sabemos que o Flamengo tem um grande nível individual na parte técnica, foi duro marcá-los, mas lá (no Maracanã) eles também terão que ter cuidado porque jogamos muito bem como visitantes. Seguiremos trabalhando para conquistar o objetivo, que é o campeonato.”, disse.

Além de toda a movimentação, Meza foi importante por marcar o segundo gol da equipe, que decretou a virada do Independiente. Chutando de primeira após uma bela jogada trabalhada, o atleta fez um dos gols mais bonitos da competição. “Me recordo um pouco do gol mas vou poder apreciá-lo melhor pelo replay, mas fico feliz que serviu para cravar a vitória diante de uma rival tão difícil. Conseguimos derrotar o Flamengo aqui (em Avellaneda) e agora é esperar a partida da volta.”, declarou.

Um ponto destacado pelo jogador é o cansaço acumulado de outras partidas, já que o Independiente vem jogando as decisões da Sul-Americana uma atrás da outra. “Antes da partida eu estava me sentindo muito pesado. Temos que ver o que podemos fazer para chegar na próxima partida com a melhor maneira física. Existem muitas coisas que podem melhorar, mas o bom de tudo é que conseguimos vencer.”, disse.

Finalizando, o jogador destacou que o Flamengo é uma boa equipe, que o jogo da volta será disputado e que algumas coisas, mesmo com a equipe tendo vencido, podem melhorar para a próxima semana. “Temos que melhorar em alguns aspectos. Mas, quando a gente faz aquilo que temos que fazer, conseguimos mostrar nossa verdadeira ideia. Podemos fazer disso para gerar perigo (ao Flamengo), mas temos que fazê-lo com frequência, para ganhar com mais facilidade.”, afirmou.