Emocionado, Ariel Holán comemora título da Sul-Americana: "Um sonho realizado"

Foto: Mauro Pimentel/AFP/Getty Images

O apito final do árbitro Wilmar Rondan pela final da Copa Sul-Americana representou a conquista do Independiente do torneio. O treinador Ariel Holán, um dos responsáveis pela gigantesca ascensão do Rojo, deu, em uma entrevista na beira do campo, a sua declaração sobre o triunfo e, consequentemente, o título no Maracanã.

Muito emocionado, o ex-treinador de hóquei dedicou o título ao seu pai, que, de acordo com ele, foi a pessoa que o incentivou a ser um torcedor do Independiente desde criança. “Não consigo falar nada. É (o título) para o meu pai. Observa isso, as pessoas que foram as responsáveis por trazer o Independiente até aqui. É muito forte. É do jeito que eu quero ver o clube. É um sonho realizado. Não quero acordar.”, disse.

Poucos tiveram a honra de conquistar um campeonato em pleno Maracanã, e o comandante do Independiente conseguiu reconhecer esse feito. “Conquistar um título nesse estádio, em um dos maiores campos do futebol mundial. Foi especial para todos nós. É impressionante. Eu amo esse clube com toda a minha alma. Estou orgulhoso de ser o treinador desse grupo.”, completou

“Foi um ano muito difícil, mas acredito que foi um titulo merecido para os jogadores e estou muito orgulhoso de cada um. Sou torcedor do Independiente desde que nasci, sou sócio do clube há mais de 20 anos, e por isso é um sonho para mim. “, completou.

Perguntado em sobre como parar a equipe adversária, Ariel Holán afirmou que o objetivo era não deixar o Flamengo ficar com a bola nos pés, já que seu sistema ofensivo era o grande destaque da equipe de Reinaldo Rueda. “Sabíamos que o Flamengo era uma equipe muito qualificada no ataque, e por isso a gente tinha que ser dinâmicos no ataque, forçando muito a defesa deles e tínhamos noção que o resultado da primeira partida seria importante para hoje. “, finalizou.