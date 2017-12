Além do título: Independiente pode se tornar quarta equipe com mais conquistas internacionais

Foto: Carl de Souza/AFP/Getty Images

A conquista da Sul-Americana pode representar algo além desse título para o Independiente. Conhecido como “Rey de Copas”, o Rojo pode ter mais um motivo para justificar essa alcunha, já que, graças ao triunfo nesta quarta-feira (13), a equipe de Ariel Holán pode se tornar a mais vitoriosa do continente americano.

Com essa vitória, o Rojo chegou à marca de 17 títulos internacionais em sua história, sendo, atualmente, a sexta equipe em todo o mundo com a maior quantidade deles, estando atrás apenas de Real Madrid, com 23, Al-Ahli (Egito), com 20, Barcelona, com 20, e Boca Juniors e Milan, ambos com 18 conquistas.

A grande questão é: o Independiente, campeão da Sul-Americana, terá o direito de disputar, no ano que vem, a Recopa Sul-Americana, contra o Grêmio, atual campeão da Libertadores, e a Copa Suruga, contra alguma equipe do futebol japonês. Dessa maneira, o Rojo, se vencer esses dois campeonatos, chegará a 19 conquistas.

Caso alcance esse nível, o Independiente será o quarto maior time do mundo em termos de conquistas internacionais, passando o Milan, e o primeiro da América, ultrapassando o Boca Juniors, o que resultaria em um grande aumento da rivalidade entre as duas equipes. Dessa maneira, a possibilidade de Ariel Holán continuar fazendo história com a equipe argentina é grande.

Conquistas internacionais do Independiente em sua história:

Taça Libertadores (7): 1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 e 1984.

Copa Intercontinental (2): 1973 e 1984

Copa Interamericana (3): 1973, 1974 e 1976

Supercopa (2): 1994 e 1995

Recopa (1): 1995

Copa Sul-Americana (2): 2010 e 2017