'Teria mais bolas de ouro que Messi e Cristiano', diz Maradona

Foto: NurPhoto/Getty Images

Reconhecido mundialmente como um dos maiores da história do futebol, Diego Armando Maradona também está acostumado a ter notoriedade por conta de suas declarações fortes sobre diversos temas.

Entre eles, o 'primeiro colocado' disparado é em relação à quem foi o maior jogador de todos os tempos. Para muitos, segue sendo Pelé, para outros, o próprio Dios. Contudo, recentemente Cristiano Ronaldo conquistou sua quinta Bola de Ouro, se igualando à Lionel Messi. E em entrevista à revista francesa France Football, o gajo declarou que se considera o 'maior jogador da história'. Mas Maradona parece não ter concordado muito com a opinião do português.

"Diga-lhe para parar de brincadeiras. Para mim, pelo pouco que eu vi, os melhores de sempre foram Alfredo di Stéfano, Johan Cruyff... e Messi. E Cristiano também pode estar lá em cima", disse o argentino.

Na época de Maradona, a France Football premiava apenas atletas europeus

"Na minha época era mais difícil. Hoje até árbitros de vídeos eles tem. Lembro de um dos meus primeiros jogos, recebi uma bola em meu peito e quando virei me deram um chute de bicicleta no rosto. Um pontapé de bicicleta bem na minha cara! Os espanhóis foram um dos que mais me perseguiram. Lembro de José Antônio Camacho, ele me perseguiu por toda vida", brincou Maradona.

"O prêmio da Bola de Ouro hoje é meio chato. É difícil dar para um jogador. Pode ser Messi, Cristiano... é chato. Você poderia colocar Cavani, Mbappé, Ibrahimovic e outros na luta. Se eu pudesse ter ganho em minha época teria mais Bolas de Ouro que Messi e Cristiano", declarou.

Cada vez mais presente no banco de reservas do Real Madrid com a ascensão de Isco entre os titulares, Gareth Bale recebeu uma 'dica' de Diego Armando Maradona: "Ele está afastado, e certamente pesaria para algo em qualquer time. Diria para Florentino Pérez oferecê-lo para a Internazionale ou para o Milan", concluiu o argentino.