Boca Juniors fecha parceria com Spotify e Netflix

Foto: Divulgação/Netflix

Buscando explorar sua marca internacionalmente, o Boca Juniors fechou para 2018 um acordo com os serviços de streaming de música e vídeo Spotify e Netflix. Os contratos com as marcas não abordam valores, pois se tratam de parceiros comerciais, mas é uma das estratégias do marketing internacional da equipe para este ano de 2018.

No Spotify, o time deverá ter playlists criadas pelos jogadores para os torcedores. Já na Netflix, um documentário de quatro capítulos deverá ser lançado com detalhes da pré-temporada da equipe de Guillermo Schelotto, com detalhes da rotina de treinamentos e convívio no clube. O serviços de streaming de vídeos já tem atualmente em sua playlist um filme original chamado Boca Juniors 3D, que fala sobre o estádio da equipe.

Patrocinadores

Sendo um dos clubes que mais vende camisetas na América e recebe visitas de todo o mundo em seu estádio, o Boca visa no ano de 2018 explorar ainda mais o consumo internacional de sua marca.

Terminando contratos de patrocínios com Banco BBVA e Huawei este ano, o clube deverá focar-se em patrocinadores internacionais. Na camiseta do clube, Emirates e Qatar Airways, ambas marcas globais que patrocinam outras equipes esportivas pelo mundo afora, são dois candidatos a patrocinadores.

Os valores de patrocínio estão na casa dos US$ 10 milhões entre patrocínios master, calção e mangas de camisetas. O clube tem ainda contrato até 2019 com a Nike.