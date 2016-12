Fiorentina vence Qarabag fora de casa e garante classificação como líder do Grupo J

INCIDENCIAS: Última rodada do Grupo J da Uefa Europa League 2016-17, no Tofiq Bahramov Republican Stadium, em Baku, no Azerbaijão

Jogando a mais de 4,7 mil quilômetros de casa, a Fiorentina bateu o Qarabag por 2 a 1 e garantiu sua classificação como líder do Grupo J da Europa League. Vecino e Chiesa, filho do ex-jogador Enrico Chiesa, que marcou seu primeiro gol como profissional aos 19 anos, marcaram para a Viola. O brasileiro Reynaldo fez o gol dos mandantes.

Com 13 pontos, a Viola ficou em primeiro lugar, enquanto o Qarabag caiu para 3º, com 7. No outro jogo da chave, o PAOK bateu o Slovan Liberec por 2 a 0 e garantiu-se no mata-mata como o segundo colocado, com 10 pontos. Os tchecos somaram quatro pontos.

O Qarabag entra em campo na próxima terça-feira (12), pelas quartas de final da Copa do Azerbaijão contra o Sunqayit, às 14h. Já a Fiorentina joga na segunda-feira (11) contra o Sassuolo pela Serie A, às 16h. Jogos no horário de Brasília.

Primeiro tempo faltoso termina sem gols

A primeira etapa foi de muita luta, mas de poucas chances na capitão do Azerbaijão. Foram 19 faltas e 11 finalizações, mas apenas uma na direção do gol, além de duas na trave. A primeira oportunidade foi da Viola aos 7. Em falta lateral cobrada por Bernardeschi, Astori desviou de cabeça e a bola passou perto do ângulo de Sehic.

Com o empate bastando para sua classificação como líder do grupo, a Fiorentina não pressionou tanto a saída de bola adversária, nem teve muita posse de bola - 50% para cada lado no primeiro tempo -, até por conta do frio e da neve.

O Qarabag tinha muitos problemas para passar da defesa viola, mas aos 31, após chutão de Gurbanov, Ndlovu avançou pela direita com espaço, limpou Tomovic e bateu colocado, mas a bola explodiu na trave de Tatarusanu. A resposta da Fiorentina foi na mesma moeda. Aos 35, Olivera ganhou na dividida de Garayev e cruzou para Bernardeschi, que dominou e girou batendo, acertando a trave do time azeri.

No geral, pelas necessidades de resultado para cada equipe, a Fiorentina saiu mais satisfeita da primeira etapa. Mesmo sem muita inspiração, o time italiano conseguiu evitar chegadas do time rival e garantiu o 0 a 0 sem muitos problemas. O Qarabag até tentou aos 41, quando Agolli recebeu de Ndlovu e arriscou de fora da área, mas Tatarusanu segurou em dois tempos e o jogo foi para o intervalo sem gols.

Chiesa marca primeiro na carreira e Qarabag é eliminado

Assim como na primeira etapa, o segundo tempo foi de poucas chances. Com a vitória do PAOK, o Qarabag precisava necessariamente da vitória e o técnico Gurban Gurbanov trocou Muarem por Ismyilov no intervalo, mas pouco mudou na força ofensiva dos mandantes.

Paulo Sousa também mexeu no ataque da Viola. Logo aos 6, Babacar deu lugar à Kalinic, que acabou sendo importante nos gols da Fiorentina. Aos 15, Vecino recebeu de Kalinic na entrada da área, arriscou chute forte e a bola desviou em Sadygov, passando por baixo do goleiro Sehic e abrindo o placar em Baku.

A Fiorentina parecia tranquila no jogo, enquanto o Qarabag mostrava-se nervoso e sem muitas armas ofensivas. Mas, uma jogada recolocou o time no jogo. Aos 28, após passe de Quintana nas costas da defesa, Reynaldo apareceu com espaço na intermediária e partiu de frente para o gol, tocando na saída de Tatarusanu para fazer 1 a 1.

A torcida do Qarabag se empolgou e voltou a sonhar com a virada que garantiria a classificação, mas, apenas três minutos após o empate, depois cobrança de escanteio curta, Valero levantou para a área, a zaga do Qarabag se atrapalhou e a bola sobrou para Kalinic, que cruzou para o meio. O goleiro Sehic chegou a desviar, mas a bola sobrou livre para Chiesa tocar de cabeça quase embaixo do gol, marcar seu primeiro na carreira e recolocar a Viola na frente.

Oito minutos após marcar seu gol, Chiesa puxou Agolli pela camisa, levou o segundo amarelo e foi expulso. O Qarabag passou a dominar a posse de bola e tentar pressionar, mas sem grandes sustos para os italianos. Aos 44, Richard recebeu de Gurbanov e arriscou de fora da área, mas Tatarusanu segurou em dois tempos. No último lance do jogo, Agolli recebeu na esquerda e cruzou na segunda trave para Madatov, que desviou para o gol, mas Olivera tirou da direção do gol. Assim, a Fiorentina comemorou a vitória e a classificação em primeiro lugar, enquanto o time azeri caiu novamente na fase de grupos da UEL, pela terceira seguida.