Ídolo na Juventus, Nedved revela ter negado convite de Mourinho para jogar na Internazionale

Foto: Getty Images

Nesta quinta-feira (8), em entrevista ao jornal tcheco iDNES, o ex-meio-campista e atual vice-presidente da Juventus, Pavel Nedved, revelou que na temporada 2009/10, logo após decidir que iria se aposentar do futebol, recusou um pedido de José Mourinho para jogar na Internazionale, demonstrando toda a lealdade com a Vecchia Signora.

O tcheco começou a entrevista afirmando que o técnico português seduziu Nedved para disputar a Uefa Champions League, já que o ex-jogador nunca ganhou na carreira a competição: "Ele sabia que eu estava muito atraído pela Liga dos Campeões, porque eu nunca tinha vencido. Mas não podia trabalhar, como poderíamos ser compatíveis? De modo nenhum!", relembrou. Nedved ainda disse que o problema não era José Mourinho, mas sim a Internazionale: "Se ele tivesse me chamado a partir de qualquer outro lugar no mundo, eu teria ido com ele, mas eu não poderia ir para a Inter", afirmou.

Curiosamente, Nedved que nunca ganhou a Uefa Champions League, recusou atuar no clube que naquela temporada venceu a competição, mas o tcheco não demonstrou ressentimentos: "Inter ganhou a Liga dos Campeões? Não tem problema, ele foi concebido para ser. Mourinho queria!", falou.

Nedved ainda realçou que não abandonaria a Juventus após o escândalo do Calciopoli, quando a Vecchia Signora foi rebaixada para a Serie B e perdeu um título da Serie A: "Na Itália, eles chamam o 'Scudetto di cartone', o título de papelão. Eu nunca poderia ter aceito esse título, eu não poderia apreciá-lo", concluiu.

O ex-meio campista fez carreira no futebol italiano. Nedved jogou de 1996 até 2001 na Lazio, onde brilhou com a camisa do clube da capital. Após ter deixado os Biancorossi, o tcheco assinou com a Juventus, onde atuou em 327 jogos e marcou 65 gols, tornando-se ídolo da torcida Bianconeri. Pela Juve conquistou duas Serie A (2001/02 e 2002/03), uma Serie B (2006/07) e duas Supercopa da Itália (2002 e 2003).