Impressionado com Donnarumma, ex-Milan elogia: "Nunca houve um goleiro como ele"

Foto: Getty Images

Campeão da liga italiana em 2011 defendendo o Milan, o goleiro Marco Amelia concedeu, nesta quinta-feira (8), entrevista para o canal oficial do Diavolo e rasgou elogios ao atual arqueiro do time. Para o ex-milanista, não é fácil vestir a camisa rossonera e mostrar tanta personalidade com apenas 17 anos.

"Gigio [como Donnarumma é carinhosamente chamado na Itália] está criando uma identidade própria. Não existiram goleiros como ele, então creio que não cabe comparações nesse momento. É normal que erre de vez em quando, pois até os melhores erram, mas na maior parte do tempo ele tem feito grandes coisas. Está demonstrando ter muita personalidade e não é nada fácil jogar em San Siro com a camisa do Milan. Ele tem demonstrado ser um grande jogador não só do ponto de vista futebolístico, mas também da atitude, porque demonstra que merece jogar em um clube como o Milan", avaliou o italiano de 34 anos, que atualmente está sem clube.

Amelia também comentou a respeito do tão esperado duelo entre Roma e Milan, a ser realizado na segunda-feira (12), que vale a segunda colocação da Serie A. Tendo atuado pela duas equipes, o goleiro afirmou que o jogo é mais importante para os romanos, mas que o Diavolo tentará de qualquer forma um bom resultado no estádio Olímpico.

"Uma vitória faria com que uma das duas equipes se consolidasse na segunda posição, bem próxima a Juventus e pensando nisso, creio que os dois treinadores estejam preparando muito bem esse jogo no quesito tático, para conceder pouquíssimo ao adversário. Na minha opinião, é um jogo que importa mais para a Roma, mas o Milan vai querer sair de lá com um bom resultado", afirmou.

Por fim, o experiente arqueiro disse estar contente com o atual projeto do Milan de apostar em jovens jogadores, porque, segundo ele, ao mesmo tempo cria-se o presente e futuro de um time de futebol.

"Pode ser o futuro, porque estamos caminhando para um futebol que não existe mais identificação com jogadores. Dificilmente os torcedores e apegam aos atletas e o Milan criou um mix interessante graças ao trabalho de Galliani", concluiu.