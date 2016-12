Em alta na França, Balotelli descarta retorno à Internazionale e mira Bola de Ouro

Google Plus

Neste início de temporada, Balotelli marcou dez gols pelo Nice (Foto: Valery Hache/Getty Images)

Badboy, o famoso "garoto problema": essas são as atribuições mais frequentes quando nos referimos a Mario Balotelli. De uma grande promessa em seu início avassalador de carreira, Balo obteve uma enorme queda de rendimento em suas últimas temporadas, principalmente por Liverpool e Milan. Mas a volta por cima parece estar surgindo na França, onde o italiano tem sido destaque da ótima campanha do modesto Nice, líder da Ligue 1.

O grande início de jornada de Balotelli fez com que seu nome fosse por mais uma vez sondado por algumas equipes da Europa. Nessa quarta-feira (8), o atacante comentou sobre as especulações, citando especialmente a Internazionale, onde foi campeão da Uefa Champions League na temporada 2009/10.

"Eu sempre fui torcedor do Milan, e mesmo assim atuei pela Inter. Nunca diga nunca, não sabemos o que poderá acontecer amanhã, mas seria complicado voltar à Inter. Se eu voltar para a Itália, pensaria em atuar no Milan por mais uma vez", revelou, em entrevista à Rai.

Artilheiro da equipe na temporada com dez gols marcados, Balotelli retomou sua condição habitual de um grande centroavante. O jovem atleta revelou a importância de Lucien Favre nesta nova fase. Desta maneira, projetando o futuro de sua carreira, citando até mesmo a Bola de Ouro.

"Favre tem uma grande personalidade. Ele sabe lidar muito bem com os jovens jogadores, gosto muito dele. Tenho que dizer que Roberto Mancini foi muito importante para mim, mas Favre é certamente um dos melhores treinadores que já tive. Ele trabalha fortemente as táticas para aprimorar a movimentação e a execução de nossas jogadas. Sempre busco ser o melhor centroavante possível. E espero marcar muitos gols ainda tendo ele como comandante", disse Balo.

"Sobre meu futuro, quero principalmente ganhar esta liga. Quando a temproada acabar veremos o que irá acontecer. Se tiver uma boa jornada, livre de lesões e bem regular, não será impossível para mim ganhar a Bola de Ouro", concluiu.

Com Balotelli em campo, o Nice defende a liderança da Ligue 1 no próximo domingo (11), justamente contra uma das maiores ameças à conquista da equipe: o Paris Saint Germain. O importante confronto ocorrerá no Parc des Princes e é válido pela 17ª rodada da competição.