Roma consegue cancelar suspensão de Strootman e meia enfrenta Milan e Juve

(Foto: Getty Images)

O Derby della Capitale realizado no último domingo (4) segue rendendo mesmo quase uma semana depois. O caso de maior apelo se refere ao meio-campista holandês Kevin Strootman. Flagrado esguichando água no rosto do jovem Danilo Cataldi, reserva da Lazio, após marcar o primeiro gol da partida para a Roma, Strootman foi inicialmente suspenso por duas partidas pela justiçã esportiva italiana.

O curioso é que a suspensão não ocorreu pela provocação ao jogador da Lazio, algo que foi considerado de menor importância, e sim por Kevin ter simulado um contato maior do que realmente aconteceu quando Cataldi avançou para cima dele. Nesta sexta-feira (10), a Corte Esportiva de Apelo deu vitória aos romanistas e suspendeu o gancho de duas partidas dado ao meia, que agorá está livre para enfrentar Milan e Juventus nas próximas semanas.

"No caso estudado, não se pode, também, excluir o fato de que a queda do jogador Strootman aconteceu pela conduta do jogador Cataldi, que lhe puxou a camisa, comportamento que, segundo a própria justiça esportiva, ajudou o árbitro a expulsar o jogador da Lazio", explicou a Corte de Apelo italiana, justificando o cancelamento da suspensão. "Além disso, como corretamente assinalado pelo clube envolvido, esta corte não pode entrar no mérito de causa e efeito em um determindo episódio de simulação", seguiu a explicação legal.

A Roma recebe o Milan na próxima segunda-feira (12), às 18h (horário de Brasília), no estádio Olímpico, enquanto o duelo contra a líder Juventus está marcado para o dia 17 (sábado), às 17h45 (de Brasília), no Juventus Stadium. Ambos os jogos serão válidos pelas respectivas 16ª e 17ª rodadas da Serie A.