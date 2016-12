Impact Montreal confirma acerto com meio-campista Dzemaili para próxima temporada

Foto: Divulgação Bologna

Neste sábado (10), o presidente do Impact Montreal e do Bologna, Joey Saputo, confirmou que o meio-campista Blerim Dzemaili, de 30 anos, irá trocar a equipe Rossoblu pelo clube canadense em julho de 2017. Já que ambas as entidades possuem o mesmo dono, trocas de jogadores podem ser feitas livremente.

Em entrevista, Joey Saputo confirmou a transferência e disse que Dzemaili está pronto para ir ao Impact Montreal: “Eu não estou escondendo isso: o contrato de Dzemaili é um acordo de vários anos. Ele vai ficar em Bolonha até junho de 2017 e ele será então transferido para Montreal. Ele não está escondendo o que quer. Ele está pronto para vir a Montreal”, afirmou.

Já o diretor técnico do clube canadense, Adam Braz, aprovou a chegada do meio-campista suíço: “Ele é um jogador internacional com muita experiência, joga ao mais alto nível. Ele vai trazer muito para este grupo, não só no campo, mas também no vestiário com sua experiência”, disse, e em seguida Adam deu seqüência ao raciocínio em falar das características de Dzemaili: “Eu vejo ele como um meio-campista central não um camisa 8 ou um camisa 10. Ele tem as capacidades físicas muito boas para jogar, e um de seus principais pontos fortes é a sua capacidade de fazer à direita, diversas vezes chegando com perigo ao gol”, avaliou.

Na conferência de imprensa que antecede o jogo entre Bologna e Empoli, pela 16ª rodada da Serie A, o técnico Rossoblu, Roberto Donadoni foi questionado sobre o assunto: “Não há nada oficial e na minha opinião ele tem que dar o seu melhor, não começar a descansar sobre os louros. É do interesse de um profissional sempre fazer o bem para sua equipe”, concluiu.

Dzemaili nasceu na Macedônia, mas aos quatro anos se mudou para Suíça, onde começou a carreira jogando no FC Zurich. Após uma rápida passagem pelo Bolton Wanderers, o meio-campista se destacou jogando na Itália, atuando no Torino, Parma, Napoli e Genoa. Antes de voltar para o país da bota jogou dois anos no Galatasaray. Na seleção da Suíça, possui 55 partidas e seis gols marcados.