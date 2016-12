Lesionados, Bacca e Bonaventura devem desfalcar Milan contra Roma

Milan tem dois desfalques importantes em jogo decisivo (Foto: Divulgação/AC Milan)

No duelo pela vice-liderança da Serie A, o Milan, terceiro colocado da competição, provavelmente não terá dois dos seus principais jogadores, Giacomo Bonaventura e Carlos Bacca, é o que informou a emissora Sky Sport Italia.

De acordo com o veículo, ambos os atletas treinaram separadamente neste sábado (10) e dificilmente poderão ir a campo na partida desta segunda-feira (12), contra a Roma, na capital da Itália.

Durante a última semana, o atacante colombiano reclamou de dores no tornolezo. Ele não esteve em campo contra o Crotone, pela 15ª rodada, pelo mesmo motivo. Por isso, Gianluca Lapadula, que vive boa fase, deverá ser mantido no time titular.

Já Bonaventura se lesionou no duelo sobre o Empoli, vencido por 4 a 1 pelos rossoneri. A expectativa é que o argentino José Sosa ocupe seu lugar, como fez na última rodada.

Além dos dois desfalques, o Diavolo não contará com Juraj Kucka e Davide Calabria, também no departamento médico. Em contrapartida, terá Luca Antonelli e Matías Fernández à disposição. O croata Mario Pasalic deverá, mais uma vez, iniciar o jogo no lado direito do meio-campo, formando um trio com Manuel Locatelli e Sosa.

Milan e Roma se enfrentam às 18h (de Brasília) desta segunda, no Olímpico de Roma, pela 16ª rodada da Serie A. Com 32 pontos cada, os clubes querem a vice-liderança isolada, continuar a caça à líder Juventus e se distanciar dos demais concorrentes a uma vaga na Uefa Champions League.

"Estou convencido de que somos mais fortes"

O zagueiro giallorosso Kostas Manolas, 25, elogiou o trabalho de Vincenzo Montella, treinador do próximo adversário de seu time no Campeonato Italiano. "No início da temporada, eu nunca esperava que o Milan fosse estar em segundo lugar neste momento. Montella tem feito um grande trabalho com os jovens jogadores à sua disposição", disse.

Ele também comentou sobre o que espera da partida. "Nós respeitamos todos, mas, se estamos em forma, então não devemos temer ninguém. Acho que temos uma vantagem sobre o Milan, estou convencido de que nós somos mais fortes, e temos de provar isso", afirmou, esbanjando confiança para o duelo.