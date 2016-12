Napoli atropela Cagliari com show e tripletta de Mertens

ÁRBITRO: Giampaolo Calvarese (ITA) Cartões amarelos para: Isla (C), Barella (C), Koulibaly (N), Hysaj (N), Padoin (C) Hamsík (N), Dessena (C)

Neste domingo (11), o Napoli goleou o Cagliari por 5 a 0 em uma tarde de gala de Mertens, que marcou três vezes. A goleada também teve gols de Hamsík e Zielinski para os napolitanos. O jogo ocorreu no estádio Sant'Elia, na Sardenha, valendo pela 16ª rodada da Serie A.

Com o resultado, o Napoli vai a 34 pontos, na 4ª posição, enquanto o Cagliari fica com 20 pontos, na 12ª posição. Na próxima rodada, o time de Nápoles enfrenta o Torino em casa, no domingo (18), enquanto o Cagliari enfrenta o Empoli, fora de casa, um dia antes, no sábado (17).

Napoli demora, mas sai na frente

Desde o início do jogo só deu Napoli. Aos 11 minutos, a primeira grande chance: Mertens recebeu na entrada da área, fintou para um lado, fintou para o outro e bateu pra fora. Aos 17, em levantamento na área, Chiriches tocou para o meio, e Hamsik, de cara para o gol, mandou no peito de Pisacane, que evitou heroicamente o gol napolitano. Os partenopei ainda reclamaram de pênalti neste lance, já que Koulibaly foi derrubado na área, e em outro lance, em cobrança de falta de Mertens que desviou no braço do jogador cuccedu. O árbitro nada viu em ambos os lances. O gol demorou, mas saiu aos 33 minutos, quando Mertens recebeu de Hamsík, girou e bateu, forte, no canto esquerdo de Storari, que até tocou na bola, mas não conseguiu impedir o primeiro gol napolitano.

Os napolitanos ficariam preocupados aos 37 minutos, quando em dividida entre Koulibaly e o jogador do Cagliari, pior para o jogador do Napoli, que saiu machucado, e ainda levou amarelo. Preocupação, que nos minutos finais, aos 45, virou alegria com o segundo gol: após receber de Insigne, cruzamento de Callejón, o mesmo Insigne entrou na área e tocou de cabeça, Storari defendeu e a bola foi no travessão, no rebote, Hamsík pegou de primeira e ampliou a vantagem ao fim da primeira etapa.

Show de Mertens confirma goleada

Os napolitanos queriam ampliar o placar: e logo aos seis minutos, Zielinski recebeu na intermediária e bateu forte, cruzado, no canto direito, sem chances para Storari impedir o terceiro gol dos azzurri partenopei na partida.

Mesmo assim, o Napoli avançava cada vez mais. Aos 14 minutos, Hamsik avançou livre e tentou o chute colocado, a bola passou perto, à esquerda do gol. No minuto seguinte, a defesa rossoblù tocou errado para trás, Mertens foi esperto, roubou e tentou o chute, mas Storari defendeu. O quarto gol viria somente aos 24 minutos: em linda bola enfiada por Insigne, Mertens recebeu, brigou com o zagueiro e tocou por baixo de Storari.

E Mertens estava inspirado. Jogando com a camisa rasgada, aos 27 minutos, em jogada que começou com toques de todos os jogadores napolitanos de linha, ele faz jogada individual, entra na área, e bate cruzado, sem chances para Storari, terminando com o quinto gol dos azzurri partenopei e a primeira tripletta do belga na temporada.

Para não dizer que o Cagliari não foi a campo, aos 35 minutos, o único lance de perigo: Capuano bateu de fora da área e Reina defendeu em dois tempos. Longe de ameaçar a vitória napolitana por 5 a 0 ao apito final de Giampaolo Calvarese.