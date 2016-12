Mandzukic não comemorou vitória da Juve contra Torino por ter sido substituído, diz jornal

Mandzukic deu o passe para primeiro gol da Juve e deixou o campo aos 26 minutos do segundo tempo (Foto: Loris Roselli/NurPhoto via Getty Images)

O atacante Mario Mandzukic não comemorou com seus companheiros de equipe a vitória da Juventus no Derby della Mole contra o Torino, nesse domingo (11), por ter sido substituído aos 26 minutos do segundo tempo, afirma o jornal italiano Gazzetta dello Sport. De acordo com o diário, o jogador chutou uma garrafa de água e a parede após deixar o campo para a entrada de Paulo Dybala.

Ainda segundo o jornal, Mandzukic precisou ser acalmado pelo lateral-esquerdo Patrice Evra, uma vez que o atacante bianconero estava muito irritado com a saída do duelo. No primeiro tempo, o camisa 17 deu passe de calcanhar para seu companheiro de ataque, Gonzalo Higuaín, empatar o duelo.

Foto: Loris Roselli/NurPhoto via Getty Images

Após partida, cujo terminou com placar marcando 3 a 1 para a Juventus, o técnico Massimiliano Allegri defendeu seu comandado. “Dybala é extraordinário, mais qualidade em campo, mais chances de gol. Ele jogou 25 minutos e está entrando em condição física. É compreensível que Mandzukic não entendeu muito bem a minha decisão. Ele se entregou muito, mas naquele momento eu precisava de mais qualidade técnica”, disse o treinador, em entrevista ao canal Mediaset Premium.

A troca de Mandzukic por Dybala surtiu efeito na Juventus, visto que o jovem argentino construiu a jogada que resultou no gol de Miralem Pjanic, o terceiro da vitória bianconera, de virada, por 3 a 1.

Mandzukic se explica

Em sua conta no Instagram, Mandzukic explicou o polêmico episódio ocorrido no Derby della Mole. O atacante confirmou o relato da Gazzetta dello Sport ao confessar que ficou irritado ao ser substituído por Dybala.

“Para mim, a equipe vem em primeiro lugar. Como jogador eu sempre quero ajudar a minha equipe a conseguir um bom resultado. Por isso fiquei decepcionado ao ser substituído porque não podia ajudar os meus companheiros de equipe dentro de campo enquanto o placar estava empatado (1-1). Meu bom humor não será arruinado depois de mais uma vitória importante por aqueles que estão tentando encontrar algo negativo”, escreveu.