Após vitória, Nainggolan aponta evolução da Roma em comparação à temporada anterior

Google Plus

Nainggolan finaliza para abrir o placar contra o Milan; meia elogiou os adversários (Foto: Claudio Pasquazi/Anadolu Agency/Getty Images)

A fase que a Roma vive certamente é uma das melhores dos últimos tempos. Brigando jogo a jogo com a Juventus pela liderança da Serie A, a equipe da capital manteve a invencibilidade dentro do estádio Olimpico pela competição nacional, e se isolou na segunda colocação da tabela, após bater o Milan, por 1 a 0, com golaço de Radja Nainggolan. O meia belga já havia marcado um belíssimo gol contra a Lazio, na última rodada, e voltou a repetir a dose contra os rossoneri.

Em lance parecido, o camisa 4 marcou, de longe, o único gol da partida, que foi marcada por muita disputa física e tensão, com chances para ambos os lados. Em entrevista ao canal italiano Mediaset Premium, o jogador comentou a partida, elogiando a atuação do Milan.

"Tivemos algumas boas chances, mas o mais importante foi a vitória. Hoje nós mostramos força, porque o Milan estava muito bem organizado. Nos defendemos bem e podemos estar satisfeitos com isso. Na última temporada, não vencíamos jogos assim porque jogávamos um futebol bonito, mas não matávamos o jogo", afirmou Nainggolan.

O próximo confronto da Roma é contra a Juventus, líder do campeonato, numa das partidas mais aguardadas do campeonato, por toda a rivalidade que atingiu as duas equipes nas últimas temporadas. Os giallorossi visitarão a Velha Senhora em Turim, mas Nainggolan ressalta que a equipe quer sempre vencer.

"Estamos no caminho certo e temos que acreditar em nós mesmos. Vamos ter outro jogo muito difícil contra a Juventus, mas estamos indo lá para vencer", garantiu.

Nova posição no meio-campo

Desde a saída de Miralem Pjanic, que deixou o clube para se transferir à Juventus, o belga vem jogando numa posição mais avançada, depois de ser usado principalmente como volante, desde que chegou à capital italiana.

Numa nova função, o camisa 4 destacou o que se pode esperar dele. "Eu venho jogando numa função um pouco mais avançada, mas não sou um fantasista, como vocês estão acostumados a ver, já que eu também trabalho duro e tenho que cobrir os espaços no meio de campo", ressaltou o meia.